Дональд Трамп: Русские умные и упрямые, их не переубедишь

45-ый президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

45-ый президент США Дональд Трамп в последние дни стал активно общаться с прессой. Похоже, он действительно намерен выдвинуть свою кандидатуру на ближайших президентских выборах, которые состоятся в США в 2024 году и теперь активно продвигает свои идеи.

Беседуя с журналистом телеканала Fox News Грегом Гатфелдом, Трамп вспомнил, что жена Гатфелда – русская.

Разговор шел о вакцинации: Гатфелд посетовал, что его вторая половина не верит в эффективность вакцин и поэтому до сих пор не сделала прививку от коронавируса.

- А, ну тогда о чем вообще разговор. – сказал Трамп.

Журналист продолжил: «Это просто невозможно – переспорить русского».

- Да, они очень умные и упрямые. И мне кажется, что я неплохо представляю себе вашу жену. Она замечательная! Так что дайте ей свободу поступать так, как она считает нужным. – потребовал Трамп.

Следующим интервьюером Трампа стал Шон Спайсер из Newsmax.

В разговоре с ним бывший президент США сказал, что Америке придет конец уже в ближайшие три года. Уверенность в этом Трампу придает ощущение того, что после инаугурации Джо Байдена «США покатились под откос, как никогда раньше». Трамп так и сказал: «Страны у нас не останется».

Сразу после этого «пророчества» Спайсер закончил беседу.