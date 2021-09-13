Трамп намекнул, что ему "придется" участвовать в президентских выборах в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз намекнул на свое участие в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. По его словам, то, как Джо Байден провел операцию по выводу войск из Афганистана, просто "не оставляет выбора" в вопросе о том, баллотироваться ему кандидатом в президенты или нет.

"Я думаю, у нас не будет выбора. Все движется к тому, что у нас просто не будет выбора", - прокомментировал Трамп свое возможное выдвижение телеканалу Fox News.

Экс-президент также отметил, что считает Джо Байдена вполне компетентным для его должности. Но действующая администрация Белого дома, по мнению Трампа, усиливает раскол в обществе.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее Трамп сказал, что уже решил для себя вопрос с выборами в 2024 году. Дать на него точный ответ он пока не может, но обещает, что это многих порадует.