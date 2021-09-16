Находящегося в коме Андрея Звягинцева отключили от аппаратов

Режиссер Андрей Звягинцев Фото: Евгения ГУСЕВА

Андрей Звягинцев более двух месяцев находится в Германии. Состояние режиссера фильмов "Возвращение", "Нелюбовь", "Левиафан" и "Елена" было настолько тяжелым, что его ввели в медикаментозную кому. Он находился на аппарате ЭКМО. Однако недавно Звягинцев был отключен от всех систем жизнеобеспечения.

Врачи готовятся выводить Андрея Звягинцева из искусственной комы. Его отключили от аппаратов. Сколько он пробыл в медикаментозном сне, не известно. По некоторым данным, у режиссера было 90-процентное поражение легких.

Примечательно, что первый раз артист был госпитализирован в Москве. А второй раз - в Германии. С июля он находится в больнице. "До сих пор это все тянется. Врачи молчат, ничего не говорят, они борются", - уточнили осведомленные источники.

Актриса Инна Мишукова ранее рассказала о состоянии знаменитости. "Вчера мне сказали, что ему стало лучше", - поведала женщина.

А вот бывшая жена Звягинцева отказалась комментировать какую-либо информацию. Режиссер развелся с Анной Матвеевой в 2018 году. Андрей ведет закрытый образ с жизни. Известно лишь, что у бывших супругов есть сын Петя, который появился на свет в 2009 году.

Первой женой Звягинцева была актриса Ирина Гринева. С ней Андрей Петрович прожил шесть лет.

В молодости режиссер встречался с актрисой Верой Сергеевой. Когда Андрей ушел в армию, то узнал, что Вера ждет ребенка. У Веры и Андрея родилась двойня. Один мальчик умер через неделю после рождения. Другому, Никите Сергееву, 32 года. Он проживает в родном Новосибирске.

Андрей Звягинцев считается одним из самых титулованных современных российских режиссеров. Он является лауреатом Каннского и Венецианского фестивалей, дважды номинирован на "Оскар" и премию британской киноакадемии BAFTA. В 2015 году получил "Золотой глобус" за фильм "Левиафан".