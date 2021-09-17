Рассекреченный доклад ФБР о 9/11: «В консульстве Саудовской Аравии в США пособник террористов был почетным гостем»

Весь мир по-прежнему задается вопросом: а кто же помогал террористам, направивших самолёты в башни ВТЦ на глазах всего человечества? Фото: REUTERS

С момента терактов 11 сентября 2001 прошло уже двадцать лет, но эхо трагедии не смолкает. Например, совсем недавно с помощью новых технологий ДНК-анализа по микроскопическим фрагментам тел были идентифицированы останки еще двух погибших при обрушении башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Причем среди 2 977 жертв было немало русских эмигрантов — многие работали программистами в компаниях, снимавших там офисы. И весь мир по-прежнему задается вопросом: а кто же помогал террористам, направивших самолёты в башни ВТЦ на глазах всего человечества?

К последний годовщине трагедии вышел доклад Федерального бюро расследований (ФБР), проливающий свет на одну из скандальных деталей. Да, главным инициатором атаки был «террорист №1» Усама бен Ладен — изгой, прятавшийся в афганских и пакистанских пещерах. Но у него имелись влиятельные покровители в родной Саудовской Аравии, которая уже три четверти века - с начала Холодной войны и по сей день - остаётся «приоритетным партнером» США на Ближнем Востоке.

И, оказывается, 20 лет назад некоторые подданные королевства вели двойную игру. Об этом стало известно благодаря операции ФБР под кодовым названием Encore (можно перевести как «еще раз» — ведь в 2004 году правительственная «Комиссия 9/11» уже выпустила объемный 600-страничный отчет о трагедии, правда, так и не ответив на главный вопрос: а кто же виноват?)

Нынешний доклад ФБР об итогах операции Encore куда меньше — всего 16 страниц. Но наносит убийственный удар по отношениям между Вашингтоном и Эр-Риядом.

В документе приводятся показания некоего «Дипломата». Будем называть этого человека так, поскольку его настоящее имя не разглашается в интересах тайны следствия. 20 лет назад этот персонаж работал в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, подчеркивал свои связи с руководством дипломатического учреждения.

Там же, в Калифорнии, жил Омар аль-Баюми. Это был саудовец, который, как теперь ясно, помогал группе будущих угонщиков самолетов (тоже саудовцам) перебраться в США. Например, дал им $1 500 на аренду апартаментов в Сан-Диего, где террористы начали подготовку к своей самоубийственной атаке на Всемирный торговый центр. А сам аль-Баюми незадолго до того предусмотрительно переехал в Англию. Там его вскоре арестовали по подозрению в пособничестве боевикам, но… загадочно отпустили. Мужчина вернулся в Саудовскую Аравию, где его следы потерялись.

Так вот, в отчете об операции Encore говорится: «Дипломат», работавший в саудовском консульстве 20 лет назад, неоднократно созванивался и встречался с аль-Баюми и его друзьями — будущими угонщиками самолетов. Разумеется, на допросе «Дипломат» категорически отрицал какую-либо связь с терроризмом — мол, просто общался с соотечественниками на невинные темы, о чем конкретно — не помнит. А однажды, 1 февраля 2000 года, аль-Баюми пришел к нему прямо по месту работы, в саудовское консульство, и они вновь о чем-то беседовали…

- Когда аль-Баюми посещал консульство Саудовской Аравии [в Лос-Анджелесе], к нему относились с невероятным пиететом, куда уважительнее, чем ко многим другим саудовским подданным, заходившим туда, — говорится в отчете.

ФБР опубликовало скандальный отчет о роли Эр-Рияда в трагедии 11 сентября

Кстати, как установило следствие — примерно в тот же день, 1 февраля 2000 года, аль-Баюми встречался еще и с будущими угонщиками самолетов. Ничего себе совпадение! Мог ли он передать им какие-то инструкции от «Дипломата» из саудовского консульства? И если инструкции были — то действовал ли «Дипломат» по своей инициативе или тоже был посредником от неких еще более влиятельных лиц в Эр-Рияде?.. На эти вопросы пока нет ответа.

Однако — примечательная деталь: вскоре после допроса в рамках операции Encore, «Дипломат» созванивался с саудовскими чиновниками, рассказывал о беседе с «федералами». Возможно, для того, чтобы вместе с кураторами из Эр-Рияда выработать единую позицию по столь скользкому делу?

При этом другие источники спецслужб свидетельствуют: 20 лет назад тогдашний консул Саудовской Аравии хотел уволить «Дипломата» за хранение радикально-исламистской литературы, однако «коллеги из Эр-Рияда» отстояли товарища, благодаря чему тот проработал в консульстве до 2004 года.

Далее. На одной из встреч «Дипломат» рекомендовал аль-Баюми один ресторанчик средиземноморской кухни, принадлежавший его близким знакомым, в качестве «хорошего места для обеда». Ту же забегаловку использовали для сходок члены салафитского (радикально-исламистского) подполья в Лос-Анджелесе. Более того, этот ресторан… вместе с аль-Баюми посещали и будущие террористы-угонщики самолетов.

Но даже это еще не бомба. Оказывается, «Дипломат», будучи сотрудником саудовского консульства, опекал молодых соотечественников, приезжавших в США на учебу: помогал с переводами, снабжал литературой об исламе (учитывая, что его хотели выгнать с работы за экстремизм, какого рода была эта литература — понятно).

- Будущие угонщики самолетов прибыли в Америку под видом студентов, не говоривших по-английски», — сообщает доклад ФБР.

И хотя «Дипломат» прямо ни в чем не обвиняется — сложить два и два несложно.

Наконец, анализ звонков и сообщений показывает, что аль-Баюми был «в тесном контакте» со спонсором угонщиков, Усамой Баснаном, который, в свою очередь, был знаком с Омаром Абделем Рахманом — правой рукой бен Ладена и организатором ряда терактов. Получается, саудовского «Дипломата» от террориста №1 отделала буквально пара рукопожатий…

И последнее. Допросы в рамках операции Encore состоялись в 2015 году, а ныне рассекреченный доклад ФБР был написан весной 2016-го. Следующий президент, Дональд Трамп, выстраивал с Саудовской Аравией приоритетные отношения, договорился о размещении военных заказов у американских промышленников на $100 млрд. Неудивительно, что при нем скандальный отчет так и не был опубликован.

А вот нынешний хозяин Белого дома Джо Байден вместе с Демократической партией поддерживают совершенно другую программу — «Новый зеленый курс» о всеобщем переходе на возобновляемые источники энергии. И эксклюзивное партнерство с нефтеносной монархией тут становится просто ненужным. Куда проще попросту «слить» старого союзника за ненадобностью — так же, как американцы месяц назад бросили своих афганских партнеров, убегая из Кабула.

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