20 лет терактам 11 сентября: Погибших опознают до сих пор

2977 жизней унесли теракты 11 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нестандартная по всем показателям Америка с ее футами, унциями и Фаренгейтами невольно заставила весь мир запомнить скорбную дату 11 сентября 2001 года в привычном для нее формате – 9/11: месяц, при написании даты, в США ставят в начале. Содрогнувшись, мир запомнил еще одно число – 2977. Именно столько жизней унесли теракты 11 сентября, став самыми массовыми по количеству невинных жертв за всю историю человечества.

СТРАШНЫЕ НАХОДКИ

Нью-Йорк тогда принял на себя самый сильный удар – 2753 жертв. В первые недели чуть больше 1500 погибших были идентифицированы, но почти половину погибших идентифицировать (а иногда и просто найти какие-то их следы) оказалось практически невозможно. Но специалисты не опускают руки.

Горы завалов, в которые превратились обрушившиеся башни-близнецы Всемирного торгового центра, вывезли на специальный полигон в предместьях Нью-Йорка, где все эти годы продолжается процесс поиска останков. За два десятилетия найдено около 12 тысяч фрагментов человеческих костей и тканей. И метод анализа ДНК помог идентифицировать имена почти 200 погибших.

Буквально за несколько дней до 20-летней годовщины атак специалисты Нью-йоркского института судмедэкспертизы сообщили, что смоли идентифицировать личности еще двух человек, мужчины и женщины.

Дороти Морган было 47 лет. Она работала в страховой компании, офис которой располагался в одной из высоток ВТЦ. Останки Дороти были идентифицированы при помощи новейшего метода секвенирования ДНК, образцы которой были взяты с ее зубной щетки.

Дочь Дороти Никия рассказывает, что каждое утро разговаривала с мамой по телефону. Они созвонились и 11 сентября 2001 года, сразу после того, как Дороти вошла в свой рабочий кабинет. Через 10 минут после того, как разговор был закончен, Никия услышала по радио о первой атаке террористов на ВТЦ. Она начала набирать номер телефона мамы, но слышала в трубке только сигналы «занято»…

Дочь Дороти Никия рассказывает, что каждое утро разговаривала с мамой по телефону. Они созвонились и 11 сентября Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- В тот день я поняла, что мамы больше нет. Она была добрым и очень заботливым человеком. – вспоминает Никия. – Я ждала, что маму найдут. Даже когда согласилась на первую поминальную службу в церкви. Я отказывалась считать это похоронами. Мозг мой понимал, что мамы не стало, но без материального подтверждения этого мое сердце не верило в ее уход. Мамы не было на моей свадьбе, ее не было на моем выпускном вечере, она никогда не держала в руках моего сына, которого я назвала в память о ней – Дорианом. Ее нет рядом со мной, но я знаю, что с небес она видит все.

В мартирологе опознанных жертв 9/11 Дороти Морган значится под номером 1647.

МЫ ПОМНИМ ИХ ИМЕНА

У Александра Брагинского могилы нет: был найден только его бумажник. Его мама, Нелли, уверена, что сын специально выбросил его из окон горящей башни, чтобы спасатели знали, что он был в ВТЦ. Офис Алекса располагался совсем в другой части города, а в тот роковой день в одну из башен-близнецов он поднялся для участия в конференции.

В могиле Александра Брагинского – косточка.

- Тело так и не нашли. Я получила косточку. Я поняла, что это косточка из лучезапястного сустава или голеностопа. Я уверена, что он выбросился из окна. Потому что это не тот мужик, который будет сидеть, дожидаться и спокойно умирать. – рассказала kp.ru мать погибшего Нелли Брагинская.

Из окон рабочего кабинета Валерия Савинкина ВТЦ был хорошо виден в любую погоду. В одной из высоток работал и его 21-летний сын Владимир. Утром 11 сентября 2001 года Владимир увидел, что в один из небоскребов врезался самолет, затем во второй, после чего Всемирный торговый центр перестал существовать. Долгие часы отец ждал звонка от Владимира, и на следующий день вместе с женой и дочерью добрался до Манхэттена, где они стали расклеивать объявления о его пропаже. Владимир Савинкин так никогда и не позвонил родителям.

Владимир Савинкин, Александр Брагинский, Марина Герцберг, Ирина Басина, Геннадий Боярский, Елена Белиловская, Борис Халиф, Игорь Илканаев, Людмила Ксидо, Евгений Князев, Елена Мельниченко, Александр Лыгин, Фаина Рапопорт, Юрий Мушинский, Семен Вейзер, Гарри Шамай, Аркадий Зальцман, Игорь Зукельман – 18 имен русских американцев выбиты на черном граните мемориала памяти жертв терактов 9/11, там где стояли башни ВТЦ. А еще на небольшом монументе, появившемся в 2005 году в одном из парков на Брайтон-бич.

Владимир Савинкин Фото: Личный архив

СОВМЕСТНЫЕ ЗАДАЧИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин был в числе первых иностранных лидеров, позвонивших в Белый дом и выразивших глубокие соболезнования гражданам Соединенных Штатов.

В знак солидарности Российской Федерации с Соединенными Штатами в деле борьбы с международным терроризмом 15 лет назад в соседнем с Нью-Йорком городе Байонн был открыт мемориал «Слеза скорби», созданный российским скульптором Зурабом Церетели, ставший даром России американскому народу. У «Слезы скорби» - непростая судьба: сейчас мемориал символично стоит напротив того места, где находились разрушенные террористами башни-близнецы ВТЦ. Мэрия Нью-Йорка монумент отказалась принимать, и его установили в Байонне, но вот теперь американцы почему-то хотят перенести его в другое место.

А ведь именно этот мемориал стал одним из символов американо-российской общности. Да, отношения Москвы и Вашингтона сейчас далеки от идеальных. Но это вовсе не значит, что у нас нет общих интересов, общих ценностей, общей памяти. У «Слезы скорби» ежегодно проходят церемонии поминовения погибших в авиакатастрофе артистов российского Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова. Два десятилетия назад этот творческий коллектив одним из первых откликнулся на трагедию 11 сентября.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Такие примеры солидарности способствуют укреплению общности наших народов и перед лицом глобальных вызовов. – отметил в беседе с «КП» генеральный консул Российской Федерации в Нью-Йорке Сергей Овсянников. - Международный терроризм за прошедшие годы только набрал силу. Ни одна страна не застрахована от этого зла, ни одна, даже самая сильная держава не в состоянии побороть его в одиночку. Поэтому достижение единства в противостоянии международному терроризму, являющемуся общей угрозой не только России и США, но и всему человечеству – наша важнейшая, безотлагательная и – главное - совместная задача.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Красивые слова и неплохие деньги

Требовательный голос в телефонной трубке был настойчив: «Ведь вы же были на развалинах ВТЦ, верно? Знайте, что вы наверняка надышались продуктами горения, вредными веществами и прочими гадостями, которые если не сегодня, то в обозримом будущем негативно повлияют на ваше здоровье. В том числе и психическое. Скажите, вас беспокоят ночные кошмары? Мы направим вас бесплатно к лучшим врачам, вы сможете рассчитывать на солидную денежную компенсацию».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказавшись от ответов, все же пытаюсь выяснить причину запоздавшей на многие годы заботы. А все сравнительно просто: собеседник является представителем благотворительного фонда, в который продолжают поступать крупные пожертвования на помощь пострадавшим 9/11. Всем, кому помощь действительно была нужна, уже посильно помогли, нужно изобретать категории новых страдальцев, расширять, так сказать, горизонты деятельности. Вот и пытаются бойкие клерки записывать в число пострадавших еще и журналистов, которые в разные годы бывали на месте трагедии и наносили там, по мнению фонда, непоправимый ущерб своему здоровью и своей психике.