Дмитрий Песков: Президент чувствует себя хорошо

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ... Мы видим, как работает президент, а как он себя чувствует? - спросил в пятницу, 17 сентября, журналист kp.ru у Пескова.

- Хорошо, - ответил он. - Как обычно чувствует

- И еще такой вопрос. Как чувствуют себя те десятки людей, которые вовремя не сделали ревакцинацию и оказались инфицированными, и в сентябре были в окружении президента? Вот то, что произошло, не отразится ли на их служебном положении, проще говоря, их не уволят?

- Нет. Это никак не отразится, - рассказал официальный представитель Кремля. - Слава Богу, что тяжелого течения заболевания нет ни у кого. У кого-то проходит (болезнь. - А.Г.) бессимптомно, у кого-то - совсем в легкой форме. Потому что так или иначе все были привиты.

...Песков также сообщил, что пока неизвестно, сколько может продлится самоизоляция президента.