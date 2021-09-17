Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика
Эксклюзив kp.rukp.ru
17 сентября 2021 13:10

Дмитрий Песков: Президент чувствует себя хорошо

Пресс-секретарь рассказал обозревателю KP.RU Александру Гамову и о самочувствии тех самых десятков инфицированных в окружении Путина
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ... Мы видим, как работает президент, а как он себя чувствует? - спросил в пятницу, 17 сентября, журналист kp.ru у Пескова.

- Хорошо, - ответил он. - Как обычно чувствует

- И еще такой вопрос. Как чувствуют себя те десятки людей, которые вовремя не сделали ревакцинацию и оказались инфицированными, и в сентябре были в окружении президента? Вот то, что произошло, не отразится ли на их служебном положении, проще говоря, их не уволят?

- Нет. Это никак не отразится, - рассказал официальный представитель Кремля. - Слава Богу, что тяжелого течения заболевания нет ни у кого. У кого-то проходит (болезнь. - А.Г.) бессимптомно, у кого-то - совсем в легкой форме. Потому что так или иначе все были привиты.

...Песков также сообщил, что пока неизвестно, сколько может продлится самоизоляция президента.

Дмитрий Песков - о том, как чувствуют себя президент и те самые десятки инфицированных
Политика: БОЛЬШИЕ ЛЮДИ