«Вовремя не ревакцинировались»: Кто заразился в окружении президента

Владимир Путин по видеосвязи выступил на Совете глав стран ОДКБ, собравшемся в Душанбе. И объяснил коллегам, почему не смог лично приехать в Таджикистан Фото: REUTERS

16 сентября Владимир Путин по видеосвязи выступил на Совете глав стран ОДКБ, собравшемся в Душанбе. И объяснил коллегам, почему не смог лично приехать в Таджикистан.

- К сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но в моем ближайшем окружении выявлены случаи коронавируса. Это не один, не два, а несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции, - сказал Путин.

КТО ЭТИ «НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ЧЕЛОВЕК»

Вслед за этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам на вопрос о том — кто эти заболевшие «несколько десятков человек» в Кремле:

- Главным образом это те, кто участвует в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности. Кто-то был инфицирован, и произошло инфицирование большой группы. Но президент работает в обычном режиме.

«ТЯЖЕЛЫХ СЛУЧАЕВ НЕТ»

- А были ли эти люди в окружении президента вакцинированы? - спросили у пресс-секретаря.

- Практически у всех после вакцинации прошло уже время, титры упали, но они вовремя не ревакцинировались, - ответил Песков. - Практически все или бессимптомно, или в легкой форме переносят болезнь. Ни одного тяжелого случая нет. То есть, это из-за отсутствия своевременной ревакцинации они заразились.

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ГОСУСЛУГАХ»

Рассказал Песков и от том, будет ли Путин голосовать на выборах в Госдуму? И как? Ведь на участок ему приезжать из-за самоизоляции нельзя.

- В любом случае, президент примет участие в голосовании. Вряд ли это будет связано с выходом из самоизоляции. Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании. Путин зарегистрирован на Госуслугах.