Звезды на премии GQ: Декольте Барановской, экстремальный разрез Муцениеце и Варнава в мини

Ляйсан Утяшева и Павел Воля, в отличие от остальных строгих и важных гостей, дурачились на камеры. Фото: Condé Nast Russia.

Премия "Мужчина года" журнала GQ собрала вместе не только лучших актеров, режиссеров и музыкантов (полный список победителей тут), но и ярких гостей. По театру Моссовета, где проходила церемония, вряд ли когда-то вышагивало столько голых красивых ног, как в этот вечер. Чем удивили знаменитости, сайт kp.ru разобрал вместе со стилистом Евгением Радэлисом.

Стилист Евгений Радэлис. Фото: Личный архив

- Официальным дресс-кодом мероприятия был Black Tie, который предполагает строгие и изысканные наряды: чёрный смокинг у мужчин и вечернее платье – у женщин, - объяснил наш эксперт. - Это правило существенно ограничивает свободу в выборе одежды. Но должен заметить, что наши звёзды не очень-то любят следовать правилам. Поэтому многие из них творчески подошли к созданию своих образов.

Андрей Малахов

- На своих телешоу ведущий часто появляется в строгих костюмах с галстуком. Однако, подобные образы он нередко делает менее формальными, надевая кроссовки или кеды вместо классических туфель. По-видимому, в этот раз Малахов решил пойти ещё дальше. Элегантному чёрному смокингу с бабочкой он предпочёл удлинённый пиджак сложного кроя; причудливые, напоминающие нераскрывшийся парашют, штаны и белые брутальные кроссовки на массивной подошве. В центре композиции - светлая майка с Hulk’ом. Этот популярный герой комиксов Marvel дерзко выглядывает между лацканов пиджака Андрея и будто вот-вот оживёт. В общем, образ у Малахова получился оригинальным и запоминающимся. И пусть хейтеры назовут это эпатажем и недопустимым нарушением светского этикета, но сам Андрей наверняка чувствовал себя очень комфортно.

Андрей Малахов. Фото: Condé Nast Russia.

Анна Седокова

- На первый взгляд может показаться, что вечернее платье Седоковой идеально соответствуют дресс-коду. Оно чёрное, длинное и весьма лаконичное. Чулки и туфли подобраны в тон. Казалось бы, всё по протоколу. Но это так лишь на первый взгляд. При более детальном рассмотрении наряда мы видим длинные разрезы платья с обеих сторон. Они, как магнит, притягивают взгляды мужчин. А обнажённые плечи и глубокое декольте придают наряду Анны ещё больше сексуальности. В целом, образ Седоковой можно охарактеризовать как femme fatale – соблазнительная женщина, которая втягивает мужчин в опасные и компрометирующие ситуации. Возможно, в наряде Анны не хватает сложных деталей и визуального разнообразия, но лично мне её образ пришёлся по вкусу.

Анна Седокова. Фото: Condé Nast Russia.

Агата Муцениеце

- Платье Агаты и простое, и сложное одновременно. Его простота заключена в цвете и фактуре; его сложность выражается в крое и декоре. Это чёрное плате в пол имеет ассиметричную форму. Глубокий вырез с правой стороны платья обнажает ногу. Сзади – почти полностью обнажена спина. Ну что тут скажешь? Наряд Агата выбрала интересный. Он весьма откровенный, но при этом не пошлый. Лично мне не хватило какого-то акцента. Образ хоть и гармоничный, но кажется «пресным». Однако я уверен, что эта деталь не помешала Агате собрать на мероприятии множество комплиментов и восторженных взглядов.

Агата Муцениеце с гостем премии. Фото: Condé Nast Russia.

Дима Билан

- Мне нравится этот образ! Он небрежный и в то же время элегантный. Всё дело в композиции. Тут есть соразмерность и соподчинённость частей в целом, здесь есть баланс, повторение цветов и целостность всей структуры. Сочетание этих качеств рождает гармонию. А она, как известно, основа красоты. Особенно в этом наряде Димы мне нравится пиджак. Он явно авангардного стиля. Возможно, это продукт творчества “Masnada”, “Сarol Сhristian Poell”, “Rick Owens” или кого-то из японцев. Но есть одна вещь, которая, на мой взгляд, могла бы сделать этот образ Билана ещё более стильным… Если бы Дима надел более тёмную обувь, то придало бы композиции устойчивости и увеличило бы визуальное разнообразие в ней.

Дима Билан. Фото: Condé Nast Russia.

Юлия Барановская

- На премии GQ телеведущая предстала перед объективами в чёрном блестящем комбинезоне. Видно, что он дорогой, качественный и сидит отлично. Свой образ Юлия дополнила элегантным клатчем “Yves Saint Laurent” и блестящими туфлями цвета фуксии. И всё тут вроде бы хорошо, но лучше бы вместо комбинезона было платье. Не только потому, что этого требует дресс-код, но и потому, что платье на даме смотрится более женственно и красиво - таково моё оценочное суждение.

Юлия Барановская. Фото: Condé Nast Russia.

Нателла Крапивина с дочерью Софией

- Похоже, они одни из немногих, кто всё-таки прочитал пункт о дресс-коде. Сама Нателла выбрала ансамбль из тёмно-синего жакета и чёрных брюк, дополнив образ чёрными массивными ботинками и белой блузкой в мужском стиле. Её дочь София, напротив, одета в длинное чёрное платье с ассиметричным кроем и лямкой на одно плечо. Свой образ девушка дополнила босоножками на высоком каблуке и элегантным клатчем в тон платья. Акцентом же в этой композиции стали длинные висящие серьги с блестящими камнями белого цвета. Образ у Софии получился красивым, женственным и полностью соответствующим дресс-коду. Ну что ж, хоть кто-то из гостей этого мероприятия считает, что правила существуют не только для того, чтоб их нарушать.

Нателла Крапивина с дочерью Софией. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Диана Арбенина

- Диана Арбенина предпочла официальному дресс-коду мероприятия свой собственный стиль. Из свода правил дресс-кода был взят на вооружение лишь строгий чёрный цвет. Да и тот в наряде Арбениной был разбавлен белым. Причём белого цвета оказалась не блузка, а массивные ботинки “Prada” на рифлёной подошве. Смелый выбор, надо сказать!

Диана Арбенина. Фото: Condé Nast Russia.

Екатерина Варнава

- Маленькое чёрное платье Варнавы оказалось настолько маленьким, что кому-то могло показаться, будто теледива забыла вместе с топом надеть юбку. Свой наряд Екатерина дополнила полупрозрачными босоножками, которые лишь усилили иллюзию наготы. Что ж, вероятно, этот наряд – хороший способ похвастаться длинными ногами, но, как мне кажется, на таком мероприятии этот образ был не совсем уместен.

Екатерина Варнава. Фото: Condé Nast Russia.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

- Сразу скажу, что костюм Павла мне нравится. Он, как и пиджак Билана, выполнен в авангардном стиле. Основной фишкой этого наряда является ярко выраженный “wrinkle effect”, иначе говоря, эффект морщин на ткани. И, несмотря на цветовое однообразие костюма Воли, эта деталь делает его образ весьма необычным и даже загадочным. А вот наряд Ляйсан мне, честно говоря, "не зашел". Очевидно, что он брендовый и, должно быть, очень дорогой, но массивные гипертрофированные плечи платья визуально делают верх композиции слишком “тяжёлым”, а низ – неустойчивым. Девушку с такой изящной фигурой хочется видеть в элегантном обтягивающем платье.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Condé Nast Russia.

Полина Гагарина

- При первом взгляде на этот наряд в голове происходит "разрыв шаблона". Ум силится понять: "Что это?" Не то платье, не то топ с лосинами... В итоге оказывается, что и то, и другое. А затем вдруг замечаешь на руках Полины перчатки, которые сделаны из той же ткани, что и само платье, и тогда у тебя ненадолго возникает конфузионный транс. Так в психологии называется состояние временного торможения сознания, вызванного неспособностью понять смысл происходящего. И всё это из-за одного наряда! Наряд и красивый, и странный одновременно. По-видимому, именно таким он и задумывался...