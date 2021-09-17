Серебряков с красавицей-дочкой, неузнаваемый Янковский и новая «ВИА Гра»: как прошла премия GQ «Мужчина года»

Иван Янковский и Диана Пожарская впервые вышли в свет после рождения сына. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Премия, которую раньше знали как «Человек года», в свой 19-й день рождения сменила название - теперь это «Мужчина года». И дело вовсе не в феминистках, а природном равновесии: если у журнала есть чисто женская церемония «Super woman», то почему бы не придать брутальности традиционной премии, тем более, что на ней и так чествуют исключительно мужчин?

На этот раз бомонд впервые собрался в театре Моссовета, чтобы выбрать лучших среди актёров, режиссёров, спортсменов и музыкантов (см. Список победителей). На главную вечеринку осени большинство знаменитостей пришли по парам. Так, актер Алексей Серебряков, появившийся одним из первых, заинтриговал публику таинственной спутницей. Но молоденькая красавица-блондинка, которую чуть было не записали в подруги артиста, на деле оказалась его приемной дочерью Дашей. Весь вечер она трогательно заботилась об отце, оберегая его от излишнего внимания прессы.

Алексей Серебряков с дочерью Дашей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Молодые родители Иван Янковский и Диана Пожарская впервые вышли в свет после рождения сына Олега, названного в честь своего знаменитого прадедушки. Правда, Янковского, который неожиданно оброс усами и бородой, гости узнали не сразу. "Пока не могу об этом рассказывать, секрет", - многозначительно подмигивал актер на все вопросы о смене имиджа, видимо, имея ввиду некую важную роль. А вот на вопрос об отцовстве Янковский-младший ответил неожиданно.

- Мы безумно счастливы и радуемся каждому дню, все как и планировали. Высыпаемся, отдыхаем, путешествуем... Мы сломали эту систему! - заявил актер "Комсомолке", так и не признавшись, на ком в таком случае лежат заботы о трехмесячном малыше. Кстати, на безымянном пальце Ивана ярко блестело обручальное кольцо, подтверждая слухи о тайной свадьбе.

Сразу два Дани Милохина - в белом и черном вариантах. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Светились от счастья и другие новоиспеченные родители - дочь знаменитого теннисиста Алеся Кафельникова и бизнесмен Георгий Петришин. После рождения дочери Киары модель быстро пришла в форму, что удачно подчеркнуло платье с тонким пояском.

Отметились среди гостей и другие молодожены. Так, сразу две звезды сериала "Чики" пришли с супругами: Ирина Горбачева с удовольствием позировала на камеры с экс-солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым, ничуть не смущаясь разницы в росте. А Варвара Шмыкова крепко держала за руку диджея Даниила Радлова, с которым расписалась этим летом. Для обеих актрис это вторые браки и, судя по всему, медовые месяцы в самом разгаре. Впрочем, посоревноваться с ними могли бы Павел Воля и Ляйсан Утяшева, даром что девять лет женаты: на камеры они осыпали друг друга комплиментами и дурачились, словно дети.

Ирина Горбачева с мужем. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот Анна Седокова появилась на премии без молодого мужа-баскетболиста. Зато компанию ей составили актрисы Агата Муцениеце и Рената Пиотровски. Только посмотрите на их трио в черных платьях с высокими разрезами - ну чем не новая "ВИА Гра"?

Пиотровски, Седокову и Муцениеце окрестили новой "ВИА Грой". Фото: Алена МАРТЫНОВА

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

МУЖЧИНЫ ГОДА И СПОРТСМЕНЫ ГОДА (главная номинация): олимпийские чемпионы Альберт Батыргазиев, Максим Храмцов, Владислав Ларин, Евгений Рылов, Никита Нагорный.

РЕЖИССЕР ГОДА: Данила Козловский.

АВТОР ГОДА: Дмитрий Глуховский.

ОТКРЫТИЕ ГОДА: Imanbek.

АКТЕР ГОДА: Иван Янковский.

МУЗЫКАНТ ГОДА: Feduk.

ЛИЦО С ЭКРАНА: Антон Лапенко.

ПРОДЮСЕР ГОДА: Ярослав Андреев и др.

Гимнаст-олимпиец Никита Нагорный едва не убился ради красивого кадра. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Алеся Кафельникова с мужем Георгием Петришиным. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Данила Козловский получил статуэтку за свой "Чернобыль". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анна Седокова не скучала в одиночестве, а устраивала горячие фотосессии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Даня Милохин "пилит контент" с лестницы: " А разве в театре так нельзя?". Фото: Алена МАРТЫНОВА