Старики-разбойники: Боксёра Эвандера Холифилда отправили в нокаут под комментарии Дональда Трампа

Бывший президент и бывший чемпион оказались практически на одном ринге. Фото: EPA/ТАСС

Сейчас по всему миру популярны возвращения ветеранов на ринг - Майк Тайсон, Рой Джонс, Флойд Мейвезер и другие легенды снова выступают, чтобы порадовать публику. Но старожил бокса Эвандер Холифилд оказался практически на одном ринге с тяжеловесом политики Дональдом Трампом. Правда экс-президент США не дрался, а только комментировать бой, сообщает CNN.

— Я люблю великих бойцов и великие бои и с нетерпением жду встречи с ними. Обязательно поделюсь своими мыслями у ринга. Вы не захотите пропустить это особенное событие, — заявил Трамп, подогревая интерес к матчу.

Правда вечер легенд чуть не сорвался. Дело в том, что изначально вместо Холифилда в главном бое должен был драться бразилец Витор Белфорт и легендарный мексиканец Оскар де ла Хойя. Но за пару дней до мероприятия у де ла Хойи обнаружили коронавирус, поэтому сам праздник спорта оказался под угрозой срыва. Выручил 58-летний Холифилд, согласившийся тряхнуть стариной впервые за последние десять лет.

58-летний Холифилд решил тряхнуть стариной впервые за последние десять лет. Фото: EAST NEWS

Правда в итоге он проиграл. Причем он потерпел поражение уже в первом раунде после технического нокаута. Удар был такой силы, что впоследствии Холифилд был отстранен от любых боев на месяц по медицинским показаниям.

Впрочем, Трамп не расстроился поражению своего любимца и все равно остался доволен боем:

- Витор, ты невероятный боец. Я тут сидел между твоими друзьями, Джуниором и Хорхе, и они сразу сказали мне, что ты умеешь не только драться, но и боксировать. Я им возразил, что бокс, это не твоя специализация, а Джуниор мне ответил – просто смотрите, и увидите, что будет. Прими мои поздравления! Твои акции были и без того высоки, но сегодня они стали еще выше, потому что ты побил, вероятно, одного из величайших боксеров всех времен, в этом нет никаких сомнений. И мы все любим Эвандера. Я знаю его уже очень давно, и никогда не видел, чтобы с ним случалось нечто подобное. Витор, ты фантастический боец, и это был фантастический вечер, чемпион! Спасибо тебе!

А может быть, экс-президента грела мысль о гонораре, который, судя по информации американских СМИ, составил несколько миллионов долларов.

Правда вечер легенд чуть не сорвался. Дело в том, что изначально вместо Холифилда в главном бое должен был драться бразилец Витор Белфорт и легендарный мексиканец Оскар де ла Хойя. Фото: EPA/ТАСС

Кстати, во время вечера Трамп вспомнил и о российском боксере Сергее Ковалеве, бывшем чемпиона WBO:

- А что случилось с тем русским бойцом, которого я считал фантастическим? Что с Ковалевым? Он был выдающимся боксером.

Дональд Трамп давно известен как настоящий фанат боевых искусств. Например, именно он участвовал в организации первых боев Майка Тайсона, а будучи президентом США, лично посетил одно из мероприятий бойцовский организации UFC (в ней, например участвовал известный спортсмен Хабиб Нурмагомедов). А одним из самых знаменитых появлений миллиардера стало шоу реслинга, где он вступил в «конфликт» с владельцем федерации реслинга WWE Винсом МакМэном (на самом деле, его другом ) и «избил» его в постановочной драке в прямом эфире.

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