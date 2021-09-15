Нашли крайнего: Блинкен свалил на Трампа ответственность за фиаско США в Афганистане

Энтони Блинкен в течение двух дней разъяснял конгрессменам причины тотального хаоса, возникшего во время вывода войск из Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен в течение двух дней разъяснял конгрессменам причины тотального хаоса, возникшего во время вывода войск из Афганистана, а также пытался ответить на критику действий администрации Байдена.

В западных СМИ не раз звучали утверждения о том, что вывод американских войск превратился в паническое бегство, во время которого было брошено оружие и техника в количестве, которое позволило бы талибам* при желании претендовать на членство в НАТО.

Конгрессмен, член Республиканской партии Майкл Маккол заявил, что в Афганистане Америка проиграла террористам, а это то «чего американский народ не любит больше всего». В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп назвал судорожные действия администрации Байдена и последующую неразбериху в Кабуле «самой постыдной вещью, когда-либо случавшейся с США с точки зрения военной тактики».

Давая пояснения по существу, Блинкен заявил, что вся ответственность за позор США в Афганистане ложится на плечи бывшего президента Дональда Трампа.

– Предыдущая администрация добилась от афганского правительства освобождения пяти тысяч пленных талибов*, включая ряд военных командиров высшего ранга. При этом наше собственное военное присутствие было сокращено до 2,5 тысячи человек, – сказал госсекретарь на слушаниях в Конгрессе.

Также, по его словам, в той ситуации, которую унаследовала администрация Байдена, сделать что-либо лучше не представлялось возможным, поскольку от Трампа новому главе Белого дома достались лишь дедлайны и никаких конкретных планов.

* - члены запрещенной в России террористической организации

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