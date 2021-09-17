Путин: блокадникам заплатят по 50 тысяч рублей

Президент предложил Беглову поддержать блокадников разовой выплатой в 50 тысяч рублей. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Путин сидит на самоизоляции, но его работа не останавливается. В пятницу президент по видеосвязи обсудил с главой Петербурга развитие города и отмечание 80-летия Дороги жизни.

- 8 сентября сомкнулась блокада Ленинграда. Уже через несколько дней после того, как город был стиснут в смертельном кольце, открылась и легендарная Дорога жизни через Ладогу, - вспомнил Путин.

Президент предложил Беглову поддержать блокадников разовой выплатой в 50 тысяч рублей. Идею явно обсудили заранее — буквально через 20 минут после окончания встречи на сайте Кремля уже появился текст указа.

50 тысяч рублей получат наши граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которые постоянно живут в России или в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Деньги должны перечислить до конца 2021 года.

- «Газпром» в Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик, и это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 миллиардов рублей, а в следующем году – порядка 40 миллиардов рублей. Хочу подчеркнуть – дополнительно, это те средства, которых раньше у города не было, - заявил Путин.

Беглов рассказал президенту, на что пойдут деньги. Большую часть планируют пустить на метро.

- В 2022 году 20 млрд. рублей хотели потратить на строительство метро, но теперь мы увеличим бюджет до 50 млрд. В 2024 году сможет открыть три новые станции: «Казаковская» в Красносельском районе, «Путиловская» в Кировском районе, «Горный институт» — Василеостровский район, - рассказал Беглов.

Еще средства пустят на строительство нового разводного моста «в створе Смоленского проспекта и улицы Коллонтай». Реставрацию ждет Кронштадт — там сделают новую набережную, восстановят исторические форты, на атомной подлодке откроют музей.

В конце Владимир Путин напомнил губернатору о пользе ревакцинации.

- Вот у меня коллеги из протокола, службы безопасности, пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за титрами, которые должны защищать, и вот результат. Приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции. Но главное, что даже те вакцинированные, кто столкнулся с инфекцией, проходят ее достаточно легко, без серьезных осложнений, - заключил президент.