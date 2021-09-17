Новые правила проезда по платным дорогам: должников не пускать, за ухабы возвращать деньги водителям

В Минтрансе разработали проект обновленных правил пользования платными трассами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Ехали по платной дороге в Подмосковье, наскочили на яму, от удара отключился топливный насос. Пришлось увозить машину на эвакуаторе», «На скоростной автодороге пришлось ехать 80 км/ч из-за ремонта и аварий», «Трасса не фонтан, повсюду неровности, а стоит дорого!» - такими отзывами переполнены автофорумы. Так за что же мы тогда платим? За возможность проехать быстро и по хорошему асфальту или просто за въезд на участок со шлагбаумом? Ведь если из-за качества трассы возникают проблемы, администрация вроде как и не при делах.

Несправедливо это! - рассудили, наконец, в Минтрансе. И разработали проект обновленных правил пользования платными трассами. Как пишет «Коммерсант», главных нововведений два. Во-первых, пользователи платных дорог смогут требовать бесплатного проезда или возврата денег «при обнаружении недостатков услуги или оказания ее не в полном объеме». Второе важное изменение: водителям, у которых есть долги по оплате проезда на коммерческих трассах, могут запретить въезд на другие коммерческие дороги. Например, если вы не оплатили проезд по ЦКАД в Подмосковье, то на трассу М4 «Дон» вас тоже не пустят, пока не отдадите долг.

- Согласен с этими инициативами, - говорит автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов. - Возможность потребовать возврата денег за плохое обслуживание - это обычная практика «Закона о защите прав потребителя». Если на дороге была яма, покрытие не расчистили от снега и т. д., то мы обращаемся к администрации данного участка дороги и взыскиваем деньги с них. У нас привыкли работать с позиции кнута, здесь же добавили пряник. А кнутом становится запрет на пользование платной трассы, если водитель имеет задолженность. Нужно бороться с асоциальными автовладельцами, которые проезжают «зайцем».

Славнов уверен, что народ не поленится идти за возмещением, если условия проезда по платной дороге их не устроят. Правда, как именно водители смогут требовать деньги назад, пока не ясно - новые правила еще будут обсуждать и дорабатывать.

Также новые правила обяжут водителей, у которых есть транспондер (устройство для автоматической оплаты проезда по коммерческой трассе) вешать его на лобовое стекло или зеркало заднего вида. Кроме того, будет запрещено ехать по платной дороге с грязными или нечитаемыми номерами. По планам Минтранса, обновленные правила могут вступить в силу с марта 2022 года.