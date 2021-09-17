Минтранс предложил закрыть въезд водителям-должникам на платные трассы

Минтранс подготовил изменения в правила проезда по платным трассам Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Минтранс России разработал новые правила проезда по платным трассам, включающие в себя запрет на въезд для водителей-должников, бесконтактную оплату услуг и компенсации за выявленные недостатки. Об этом сообщает "Коммерсант".

В частности, согласно пояснительной записке, на пунктах взимания платы (ПВП) перед машиной могут просто не открыть шлагбаум, если ее водитель не оплатил проезд по другому платному участку, пусть даже иной трассы.

Другим нововведением станет система бесконтактной оплаты, которая позволит списывать средства за проезд по платной автодороге без остановки на ПВП. Это позволит избежать скопления транспорта перед местом сбора средств.

Также министерство предусмотрело систему компенсаций, если услуги оказаны не в полном объеме. В частности, автомобилист сможет потребовать бесплатного проезда, скидки или даже возмещения расходов. По оценкам экспертов, "некачественной услугой" могут считать, например, пробки.

Напомним, во вторник, 14 сентября, в Госдуму РФ внесли проект закона об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. Как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал соответствующий законопроект, отметив необходимость освободить автовладельцев от часто излишней и порой неэффективной процедуры.