Выборы-2021: Депутатов от Тушино и Медведково выберут в Нью-Йорке, а Италия проголосует за Кинешму

Россияне, которые 19 сентября будут находиться за рубежом, смогут реализовать, придя на специально открытые избирательные участки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одно из основополагающих и закрепленных в Конституции России прав – право избирать – россияне, которые 19 сентября будут находиться за рубежом, смогут реализовать, придя на специально открытые избирательные участки. Их за пределами Российской Федерации будет открыто более трехсот.

Согласно данным ЦИК РФ, всего за рубежом в этот раз будут работать 348 избирательных участков в самых разных странах – в ближнем и дальнем зарубежье.

ГДЕ

В 144 странах мира, в т.ч. в Германии, Украине, США, Японии, ЮАР. Традиционно голосование для россиян организуется в столицах и крупных городах, там, где обычно располагаются наши посольства и консульства. Но в тех странах, где живет много наших соотечественников, участки открываются и без привязки к дипмиссиям.

Рекордсменом станет Молдова с 30 избирательными участками, в ФРГ их будет 16, в Израиле – 13.

В двух государствах – Катаре и Омане голосование уже состоялось. Там оно прошло досрочно.

Из-за военных действий, а также разорванных дипотношений в этот раз участки не откроются в Ливии, Йемене и Грузии. Не будет их и в непризнанных образованиях – ДНР и ЛНР (проживающие там россияне смогут проголосовать в Ростовской области). 7 участков будут открыты на территории Байконура.

КТО

Все российские граждане, имеющие право голоса, смогут реализовать свое избирательно право при предъявлении документа, подтверждающего их принадлежность к гражданству РФ (заграничный, дипломатический, служебный, внутренний паспорт или паспорт моряка). Практика прошлых лет показывает, что голосовать приходят российские дипломаты и члены их семей, сотрудники загранучреждений, члены экипажей воздушных и морских судов, студенты, обучающиеся в зарубежных вузах, россияне, временно или постоянно проживающие за пределами России.

ДИСТАНЦИОНКА

Дистанционное голосование из любой точки мира будет доступно для тех, кто имеет верифицированную запись на Едином портале госуслуг и зарегистрирован в одном из семи российских регионов, в которых на этих выборах такое голосование проводится. Согласно решению ЦИК РФ, это Москва, Севастополь, Курская, Нижегородская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области.

ЗА КОГО

ЦИК приписал каждый из заграничных участков к различным избирательным округам. (См. Инфографику). Так, голоса проголосовавших в Абхазии, будут приплюсованы к итогам выборов в Забайкалье и Воронежской области, «голландские» уйдут на Алтай, а «румынские» и «саудовские» - в Нижегородскую область. Голоса русских американцев раскидают по нескольким участкам: жители Нью-Йорка выберут депутатов от Тушино и Медведково, а тех, кого голосование застанет в Сан-Франциско, почему то приписали к Жигулевскому одномандатному округу. Логику тут искать не приходится.

Отметим, что речь идет именно об одномандатных округах — и это странно. Если с голосование по партийным спискам все понятно, если человек за «Единую Россию» и ЛДПР, то он везде за них. Но почему ЦИК объединяет голоса, скажем, жителей Томска и россиян, обретающихся во Франции, при выборе депутата-одномандатника, непонятно. Очевидно, у «парижан» и сибиряков разные интересы. Но одного или нескольких депутатов от русской заграницы в Думе не бывает.

А КАК У НИХ

Правительства иностранных государств по-разному организуют голосование за рубежом. В подавляющем большинстве случаев его вообще нет, все руководствуются принципом: делай это на родине. Граждане США могут голосовать, отправляя бюллетень по почте. Возможность голосовать за рубежом в Израиле есть только у дипломатов. Некоторые страны открывают участки лишь в тех городах за границей, где, по их подсчетам, есть большие диаспоры соотечественников.

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