Это удобно! На выборы отпускают в будний день

Людей отпускают голосовать в будний день, чтобы освободить им выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО

На сайте Независимого общественного мониторинга рассказали, что в Сибири работодатели дают сотрудникам время, чтобы дойти до избирательных участков. Людей отпускают в будний день, чтобы освободить им выходные.

- Можно назвать это формой социального партнерства. Избирателям идут навстречу, им не придется тратить время для похода на участок в свободный день. Мы об этом просили еще несколько дней назад, - рассказал «КП» председатель Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей Сергей Черногаев.

В семи регионах сейчас проходит эксперимент с электронным голосованием. Поучаствовать в выборах удаленно можно в: Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.

В этих субъектах необходимости отпускать с работы уже нет — любой желающий может отдать голос прямо с телефона. Если опыт окажется успешным, технологию могут распространить на всю страну.

- Дистанционное голосование — это правда удобно. В столице много людей, приехавших из соседних областей. Так бы им для участия в выборах пришлось ехать домой или получать открепительное удостоверение. А с электронными выборами можно хоть из-за границы голосовать, - заметил Черногаев.

Как оказалось, голосовать можно не только в другой стране, но и за пределами планеты! Космонавт Олег Новицкий по интернету на МКС записался на электронные выборы, а потом и проголосовал.

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