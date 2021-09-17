В первый день выборов в России выявлено минимум нарушений, но много фейков

Все сообщения о нарушениях на выборах проверяются Фото: REUTERS

В ходе первого дня парламентских выборов в России было выявлено минимальное количество реальных нарушений, зато в информационном пространстве распространяется много фейковых сообщений. Об этом рассказала сайту kp.ru член Общественной палаты России, исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова.

Булгакова отметила, что Ситуационный центр начал работу с момента открытия первых участков на Дальнем Востоке. Проверкой сигналов о возможных нарушениях занимаются юристы-волонтеры из числа студентов МГЮА им Кутафина, информационную поддержку им оказывают специалисты Ассоциации юристов России.

"Реальных нарушений пока минимум, и они максимально оперативно устраняются избиркомами", - подчеркнула Булгакова.

Среди нарушений она назвала пример, когда на одном участке в Чувашии случайно выдали бюллетени местного уровня тем, кто голосовал по системе "Мобильный избиратель" и не был прописан в округе. КОИБ, в который их опустили, был опечатан, вместо него установлена обычная урна. Бюллетени будут исключены из голосования. Еще один пример - в Оренбурге задублировались списки избирателей на двух участках, так как в городе недавно прошло расселение дома. Фактов двойного голосования из-за этой ошибки не выявлено.

"При этом мы столкнулись с огромным количеством намеренных или случайных вбросов, которые иначе чем "фейки" квалифицировать нельзя – это ложных сообщений о нарушениях. Причем число их продолжает расти, такие вбросы запускаются через анонимные Telegram-каналы. Что, на мой взгляд, говорит о спланированной кампании. Мы выявляем такие случаи, проверяем и разоблачаем", - рассказала Булгакова.

"Независимый общественный мониторинг", проверяя все случаи заявлений о нарушениях, большинство признал фейками. Сайт проекта при этом 17 сентября подвергся DDoS-атаке из-за рубежа - как предполагает Алена Булгакова, из-за его деятельности и информации, публикуемой на ресурсе.

Как ранее писал сайт kp.ru, США готовит атаки на избирательную систему России, чтобы дискредитировать итоги голосования в Государственную думу. Об этом заявил журналистам в пятницу, 17 сентября, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

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