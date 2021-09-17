В Госдуме рассказали о спецоперации США по дискредитации выборов в России

96% избирательных участков оснащены системой видеонаблюдения Фото: REUTERS

США готовит атаки на избирательную систему России, чтобы дискредитировать итоги голосования в Государственную думу, заявил журналистам в пятницу, 17 сентября, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

По его словам, для этого движению "Голос"* американцы выделили дополнительное финансирование. По оценкам комитета, средства пойдут на "спецоперацию по дискредитации результатов выборов".

"Сразу после оглашения итогов голосования будет развернута массированная кампания по непризнанию прошедших выборов и оспариванию их результатов", - подчеркнул Пискарев.

Руководитель думского комитета уточнил, что в ходу будут фейки о якобы многочисленных нарушениях, таких как "карусели" и фальсификации протоколов.

Пискарев напомнил, что 96% избирательных участков оснащены системой видеонаблюдения, следовательно, сообщение о нарушении можно будет проверить в любой момент.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что система будет давать бой провокаторам на выборах. По ее словам, провокаторы будут пытаться выбить из ритма работы членов региональных избирательных комиссий.

*Организация, выполняющая функции иноагента.