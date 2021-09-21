Что вы знаете о заболеваниях крови?

По традиции сентябрь – это Всемирный месяц осведомленности о заболеваниях крови. О них редко говорят в новостях, но злокачественные заболевания кроветворной системы встречаются все чаще и чаще – каждые 35 секунд в мире ставится диагноз «рак крови». Ежесекундно в нашем организме происходят мутации, большинство из которых на нас никак не влияют, но которые в один момент могут превратить нормальную клетку крови в патологическую и запустить механизм развития болезни. К сожалению, «рак крови» – это то, с чем может столкнуться любой человек. Пройдите тест ниже и узнайте больше о заболеваниях крови, ведь предупрежден – значит вооружен!

Пожалуйста, не отвечайте на вопросы наугад, это поможет нам оценить уровень общей осведомленности и подготовить наиболее актуальные для вас материалы в дальнейшем.