В Европарламенте требуют расследовать рост цен на газ. Под подозрением «Газпром»

В Европарламенте считают, что в росте цен на газ виновата российская компания "Газпром". Фото: Shutterstock

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

40 депутатов Европарламента направили в Европейскую комиссию требование расследовать рост цен на газ в Старом свете — с точки зрения действующего антимонопольного законодательства. Депутаты уверены, что невиданным ранее рекордам привели действия российского «Газпрома», а значит, компанию нужно примерно наказать. По всей, так сказать, строгости.

Нельзя не отметить, что под обращением подписались парламентарии из стран Прибалтики и Польше — самые яростные русофобы в Европарламенте.

Они не могли пройти мимо рекордов, которые на уходящей неделе били цены на газ — в среду они остановились в шаге от еще недавно казавшейся невозможной тысяче долларов за тысячу кубометров. Для понимания — это почти в 4 раза выше прогнозов, которые закладывали в план аналитики «Газпрома».

Все случилось, потому что европейские компании спешат заполнить свои хранилища до наступления холодов. А в хранилищах этих пустовато: сказалась аномально холодная предыдущая зима, а также безветренная погода, установившаяся в последнее время. Из-за штиля бесполезными оказались ветряные электростанции, и пришлось сжигать больше газа.

КТО ВЫИГРАЛ ОТ РОСТА ЦЕН?

Самое интересное, что «Газпром», на которые в Старом свете готовы налепить ярлык корпорации зла, заработал на небывалых ценах совсем не так много, как мог бы. Дело в том, что почти треть экспортируемого в Европу газа поставляется туда по долгосрочным контрактам с прописанными заранее ценами. Пересмотру эти цифры не подлежат, что бы ни творилось на биржах. Стоимость еще 13% объема поставок рассчитывается, исходя из текущей цены на нефть.

Не стоит забывать, что «Газпром» - не единственный, кто продает европейцам газ. Топливо в сжиженном виде везут через Атлантику из США, так что американские компании сейчас подсчитывают барыши.

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА?

Официальный представитель Еврокомиссии, которой предстоит разбираться с депутатскими фантазиями, Арианна Подеста заявила:

- Письмо нами получено, на него будет в установленном порядке подготовлен ответ.

Правда, источник ТАСС в Европарламенте сообщил, что обвинения «Газпрома» - позиция той самой группы депутатов-радикалов. Большинство парламентариев видят в произошедшем на рынке лишь стечение обстоятельств.