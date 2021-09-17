В ЕС призвали провести расследование в отношении «Газпрома» из-за роста цен на газ Фото: REUTERS

Депутаты Европейского парламента призвали Европейскую комиссию (ЕК) начать расследование в отношении «Газпрома». Парламентарии считают, что российская компания повлияла на резкий скачок цен на газ в Европе, который был зафиксирован на этой неделе.

Как рассказал ТАСС источник в Европарламенте, с призывом провести расследование обратились 40 депутатов из Польши и Прибалтики. В ЕК в свою очередь отметили что рост цен на голубое топливо был вызван объективными причинами.

В тот же день другая представитель ЕК Вивиан Лунела, сообщила, что ЕК считает рост цен на газ в Европе совпадением ряда объективных факторов.

«В период пандемии в прошлом году цены на электричество были рекордно низкими. С этой точки зрения роста цен следовало ожидать. Сейчас высокие цены – это результат комбинации факторов, в значительной степени он вызван значительным ростом мирового спроса на газ в результате экономического восстановления после пандемии. В меньшей степени это стало результатом удорожания квот на выбросы углекислого газа в европейской системе торговли экологическими квотами», – пояснила представитель ЕК Вивиан Лунела.

В то же время европейские и российские эксперты отмечают, что увеличение цен на газ мог спровоцировать штиль в Северном море, вследствие которого выработка электроэнергии на офшорных полях ветрогенераторов значительно сократилась. По их словам, компенсировать энергопотери пришлось при помощи газа. Кроме того, рост цен связан с отсутствием возможности повышения производства в Европе и уходом большей части поставок сжиженного природного газа в страны Азии, восстанавливающиеся экономики которых потребовали дополнительные энергоносители.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе, который наблюдался несколько дней подряд, к России отношения не имеет. По его словам, такие изменения стоимости не влияют на поставки и стоимость «трубного» газа.

Между тем председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ожидает новых рекордных цен на газ.

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