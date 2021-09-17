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Политика17 сентября 2021 19:55

Вбросы, провокации и крепостное право. Главные фейки первого дня голосования на выборах

В целом на избирательных участках было спокойно, но не обошлось и без информационных "уток"
Валентин АЛФИМОВВалентин АЛФИМОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Первый день выборов в целом оказался спокойным, но не без приключений.

Первый день выборов в целом оказался спокойным, но не без приключений.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый день выборов в целом оказался спокойным, но не без приключений. Телеграм-каналы в течение дня сообщали о якобы грубейших нарушениях на участках. Оказалось, что в основном это фейки. Итак, лучшие информационные «утки» первого дня голосований:

Самый яркий, пожалуй, пришел из Петербурга. На видео сняли мужчину, который бросает в урну сразу несколько бюллетеней. Скандал! На вброс (во всех смыслах слова) ответил член общественной палаты Максим Григорьев:

- Кроме выборов в Госдуму проходит еще целый ряд выборов, и бюллетеней на самом деле несколько. Люди со стороны этого не понимают… У нас фактически 4 бюллетеня.

Еще Петербург. В телеграме появляется видео, как по каналу плывет катер и тянет за собой гигантский бюллетень, в подписи отмечена одна из партий. Её-то и обвиняют в незаконной агитации. Оказалось, что действительно такой ролик снимался и распространялся… но накануне выборов, когда никаких ограничений не было.

Новосибирск. Избирательный участок №1514. Видеокамеры показывают вчерашний день! Оказалось, что на видео идет тестовая трансляция, а дату поменяли на 16 сентября намеренно. Те, кто сам открывал трансляцию видели актуальный прямой эфир.

Владивосток. Избирательный участок №318. Якобы там не было сотрудника полиции, а урны для голосования не опечатаны.

Избирательный участок №318 во Владивостоке: урны опечатаны, полиция на месте

Тревога оказалась напрасна. Информация не подтвердилась, урны опечатаны, полиция работает.

Нарушения на избирательном участке №318 во Владивостоке не подтвердились

Хабаровск. Якобы на участках нет ни масок, ни перчаток. Даже видео показали. Но пытливый зритель увидит - кадры старые. Миф развенчан.

На одном из участков, некий мужчина ставил галочку за “Единую Россию”, а затем настойчиво требует причитающиеся ему деньги. Инцидентом заинтересовалась общественная палата. Данные не подтвердились.

Еще одно видео всколыхнуло телеграм. В бюллетенях массово проставляют галочки за «каких-то кандидатов». Подтвердилось. Но никаких махинаций тут нет. В избирательной комиссии объяснили — видео снято за день до голосования, во время тренировки по работе с электронными КОИБами. И за всем наблюдают наблюдатели.

Крым. Якобы на участках в Евпатории творится бардак: бюллетени выдают наблюдатели, избиратели сами ищут свои фамилии в списках… По этому поводу сильно возбудилась территориальная избирательная комиссия города. Оказалось, что и это фейк. Ни участковой комиссии, ни наблюдатели от разных партий этого не подтверждают.

А вот совершенно реальная история из Омска — не фейк. Там пенсионеры вышли на митинг… против референдума о возвращении крепостного права. О том, что вместе с выборами пройдет и такое голосование рассказало сатирическое издание «Панорама». И бедные омские пенсионеры этому поверили. И вышли. Смешно да не весело...

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