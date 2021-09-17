Вбросы, провокации и крепостное право. Главные фейки первого дня голосования на выборах

Первый день выборов в целом оказался спокойным, но не без приключений. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый день выборов в целом оказался спокойным, но не без приключений. Телеграм-каналы в течение дня сообщали о якобы грубейших нарушениях на участках. Оказалось, что в основном это фейки. Итак, лучшие информационные «утки» первого дня голосований:

Самый яркий, пожалуй, пришел из Петербурга. На видео сняли мужчину, который бросает в урну сразу несколько бюллетеней. Скандал! На вброс (во всех смыслах слова) ответил член общественной палаты Максим Григорьев:

- Кроме выборов в Госдуму проходит еще целый ряд выборов, и бюллетеней на самом деле несколько. Люди со стороны этого не понимают… У нас фактически 4 бюллетеня.

Еще Петербург. В телеграме появляется видео, как по каналу плывет катер и тянет за собой гигантский бюллетень, в подписи отмечена одна из партий. Её-то и обвиняют в незаконной агитации. Оказалось, что действительно такой ролик снимался и распространялся… но накануне выборов, когда никаких ограничений не было.

Новосибирск. Избирательный участок №1514. Видеокамеры показывают вчерашний день! Оказалось, что на видео идет тестовая трансляция, а дату поменяли на 16 сентября намеренно. Те, кто сам открывал трансляцию видели актуальный прямой эфир.

Владивосток. Избирательный участок №318. Якобы там не было сотрудника полиции, а урны для голосования не опечатаны.

Тревога оказалась напрасна. Информация не подтвердилась, урны опечатаны, полиция работает.

Хабаровск. Якобы на участках нет ни масок, ни перчаток. Даже видео показали. Но пытливый зритель увидит - кадры старые. Миф развенчан.

На одном из участков, некий мужчина ставил галочку за “Единую Россию”, а затем настойчиво требует причитающиеся ему деньги. Инцидентом заинтересовалась общественная палата. Данные не подтвердились.

Еще одно видео всколыхнуло телеграм. В бюллетенях массово проставляют галочки за «каких-то кандидатов». Подтвердилось. Но никаких махинаций тут нет. В избирательной комиссии объяснили — видео снято за день до голосования, во время тренировки по работе с электронными КОИБами. И за всем наблюдают наблюдатели.

Крым. Якобы на участках в Евпатории творится бардак: бюллетени выдают наблюдатели, избиратели сами ищут свои фамилии в списках… По этому поводу сильно возбудилась территориальная избирательная комиссия города. Оказалось, что и это фейк. Ни участковой комиссии, ни наблюдатели от разных партий этого не подтверждают.

А вот совершенно реальная история из Омска — не фейк. Там пенсионеры вышли на митинг… против референдума о возвращении крепостного права. О том, что вместе с выборами пройдет и такое голосование рассказало сатирическое издание «Панорама». И бедные омские пенсионеры этому поверили. И вышли. Смешно да не весело...

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