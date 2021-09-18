Даня Милохин — о дебюте в шоу «Ледниковый период»: «В детском доме три года занимался хоккеем, это помогло»

Блогер, рэпер, тик-токер и футболист ютуб-команды «На спорте» Даня Милохин действительно на спорте. Фото: Instagram

Как уже писал kp.ru, одним из главных открытий нового сезона шоу «Ледниковый период» может стать Даня Милохин. Блогер, рэпер, тик-токер и футболист ютуб-команды «На спорте» действительно на спорте.

Парень вовсю катается, готовясь ворваться в шоу «Ледниковый период» и покорить сердца не только девочек, но и взыскательного жюри. Как оказалось, база для этого у 19-летней звезды есть — он с детства стоит на коньках. Поэтому ему будет намного проще, чем другим дебютантам.

Впервые на коньки Даня Милохин встал во втором классе. Фото: Instagram

— Впервые на коньки я встал во втором классе, понравилось, — объяснил kp.ru Милохин. — В детском доме три года занимался хоккеем, и это, конечно, здорово помогло на «Ледниковом периоде». Хотя фигурные коньки — это совершенно другое. Мне понадобилось примерно полмесяца, чтобы уверенно почувствовать себя именно на фигурных. Все свободное время, по три часа каждый день я учусь шагам, разным элементам — и это, признаюсь, совсем непросто.

В детском доме Даня Милохин три года занимался хоккеем. Фото: Instagram

С кем из профессиональных фигуристок встанет в пару Даня — пока неизвестно. Но список стабильных участниц проекта не так уж и обширен. Выбор может пасть на Екатерину Боброву, Оксану Домнину, Марину Петрову, Яну Хохлову, Елену Ильиных или Татьяну Волосожар. Впрочем, ожидаются в проекте и Елизавета Тухтамышева с Евгенией Медведевой — вот это были бы огненные партнерши для Милохина.

Выход шоу «Ледниковый период» в эфире Первого канала запланирован на октябрь текущего года.