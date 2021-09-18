Семь полезных финансовых привычек: Как их завести и как не потерять

Чтобы создать капитал, нужно начинать не с инвестиций в биткоины или спекуляций на бирже, а с формирования правильных финансовых привычек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Миллионы россиян думают, что могут разбогатеть, покупая лотерейные билеты. Но забывают, что любой розыгрыш — это налог на глупость. На одного везунчика приходятся тысячи тех, кто ничего не выиграл, а только потратил деньги. Капитал создается по-другому. С помощью маленьких, но ежедневных шагов. А чтобы их делать, нужно сформировать полезные финансовые привычки. О них сегодня и расскажем.

Почему важно постоянство

Простой и понятный пример — спортзал. Вряд ли вы станете мастером спорта по пауэрлифтингу, если проведете в тренажерке 15 часов подряд. Скорее всего, на следующий день просто не встанете. Реальные результаты будут видны только через полгода-год непродолжительных, но постоянных усилий — по один-два часа несколько раз в неделю. Плюс правильное питание, восстановление, растяжка, сон и множество других нюансов, которые тоже важны для получения результата.

То же самое с финансами. Вряд ли вы станете миллионером за вечер, даже если очень захотите, возьмете на себя всю сверхурочную работу, снизите расходы до минимума. Скорее всего, в погоне за большим рублем вы попадетесь на удочку мошенникам и вложите сбережения в финансовую пирамиду. Создание капитала, как и идеального тела, - комплексная история, где тоже нужно двигаться постепенно. Вот какие привычки помогут в этом процессе.

Привычка № 1. Считать деньги

Это базовый навык. И, как ни парадоксально, он больше всего нужен тем, у кого маленькие доходы. Учитывать доходы и расходы нужно, чтобы понимать, куда уходят деньги и как оптимизировать эти траты. Личную бухгалтерию можно вести в блокноте, в компьютере или смартфоне. При этом есть много бесплатных онлайн-программ, которые покажут реальную картину вашего финансового состояния.

Привычка № 2. Откладывать на будущее

Как мне сказал один умный и довольно богатый человек, если вы всегда тратите меньше, чем зарабатываете, то рано или поздно разбогатеете. Привычка жить лишь на часть своих доходов приводит к формированию накоплений. А это позволяет делать крупные покупки без кредитов, отдыхать и получать дополнительный, например инвестиционный, доход.

Привычка № 3. Пользоваться скидками

Покупать вещи за номинальную стоимость — довольно глупо. Почти в любом магазине покупателям предлагают скидки или бонусы. Если вы часто ходите в одну и ту же торговую точку, заведите карту лояльности и экономьте на каждой покупке. Тем более что сейчас они зачастую виртуальные, носить с собой пластик не придется. То же самое и с банковскими картами. Заведите те, которые дают максимальный кэшбек по основным для вас категориям трат. Таким образом можно сэкономить несколько тысяч рублей в месяц.

Привычка № 4. Держать сбережения под процент

Все свободные деньги должны приносить прибыль. Поэтому максимально освобождайте текущий банковский счет. Сразу после получения зарплаты перекладывайте деньги на те счета, которые приносят доход на остаток.

Привычка № 5. Возвращать налоги

На Западе этим пользуются почти все. Налоговых вычетов в США и Европе много. Главное — уметь ими пользоваться. У нас эти возможности тоже расширяются. Сейчас можно получить вычет за платное обучение и лечение, покупку недвижимости, инвестиции и пенсионные накопления. А оформить вычеты стало куда проще — это можно сделать в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы.

Привычка № 6. Потреблять осознанно

Это, кстати, глобальный тренд. От общества потребления мир постепенно движется к более экологичному существованию. Теперь модно покупать подержанные вещи и максимально долго ими пользоваться. А не менять смартфон каждый год, гонясь за ускользающими трендами.

Привычка № 7. Ставить финансовые цели

Копить просто так бессмысленно. Чтобы двигаться вперед, нужно понимать, чего вы хотите достичь. Это может быть новая машина, квартира, отпуск на море или обеспеченная старость. Главное — чтобы цель вас вдохновляла. Тогда формировать финансовые привычки для ее достижения будет проще.

Сколько россиян копят деньги

Регулярно откладываю 8%

Периодически откладываю 16%

Не делаю сбережений 76%

По данным опроса «Райффайзенбанка» в 2020 году.

Как внедрять полезное

Автоматизация

Чтобы не включать каждый раз силу воли, лучше отдать постоянные решения на аутсорсинг. И лучше всего - бездушной машине. К примеру, самостоятельно откладывать деньги для многих сложно. Если сделать постоянное поручение в банке, то процесс накопления пойдет легче. К примеру, в некоторых банках есть специальные программы, которые автоматически переводят 10 — 20% от каждой зарплаты на сберегательный или инвестиционный счет.

Чек-лист

В бытовой или рабочей суете можно легко забыть о данных себе обещаниях. В только что формирующейся привычке важно напоминание. Нет ничего более наглядного, чем листок бумаги, висящий на холодильнике или в другом удобном для вас месте. На нем можно написать ваши финансовые цели (или даже приклеить красочные вырезки), а также начертить красивую пошаговую таблицу. А потом зачеркивать в клеточках то, что было сделано. Так, например, можно внедрить привычку вести учет доходов и расходов.

Маленькие шаги

Как показывает практика, чем проще привычка, тем легче нам ее внедрить. К примеру, если вам сложно откладывать деньги, не надо ставить целью каждый месяц переводить на счет половину дохода. Лучше начать с очень маленького шага. Например, откладывать по 100 рублей каждый день. Если это получилось, уже можете себя похвалить. А при желании — отложить больше.

Ответственность перед другими

Для многих хорошим мотиватором становится ответственность перед другими людьми. Если вы договорились пойти в спортзал не один, а вместе с другом, то с большей вероятностью дойдете до тренажеров. С финансами то же самое. Именно поэтому те, кто не может копить деньги, предпочитают взять ипотеку. Для них отдавать деньги банку проще, чем каждый месяц пытаться заставить себя отложить часть денег самостоятельно. Главное — выбрать наиболее выгодные условия, чтобы переплачивать банку по минимуму.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей Паранич, глава Национальной ассоциации специалистов финансового планирования: «Начните с зарядки, а не с марафона»

- Чтобы создать капитал, нужно начинать не с инвестиций в биткоины или спекуляций на бирже, а с формирования правильных финансовых привычек. Вряд ли кому-то придет в голову начинать занятия спортом с попытки пробежать марафонскую дистанцию. Нагрузки нужно увеличивать постепенно. То же самое и с личными финансами. Чтобы получить хороший результат в плане устойчивого роста благосостояния, большинству людей достаточно постоянно заниматься «финансовой физкультурой». Разумная экономия и обдуманные покупки дадут со временем лучший результат, нежели попытка заработать сразу очень много за счет активных спекуляций. Последнее как правило приводит к обратному — к потере денег и разочарованию в любых финансовых инструментах. А после того, как эти правила войдут в привычку, можно переходить к более сложным тренировкам своей «финансовой мускулатуры».

КСТАТИ

Как избавиться от вредного

Главная вредная финансовая привычка — тратить деньги на ерунду. Этим страдают многие. В итоге даже скромные средства утекают сквозь пальцы. Чтобы не страдать от собственной зависимости от шопинга, нужно соблюдать несколько простых правил:

- Забирайте у себя деньги. Кладите их на банковский вклад, который можно пополнять, но с которого нельзя снимать ни рубля без потери процентов.

- Поставьте лимит. Например, выделите определенную сумму на те или иные покупки. И крутитесь в рамках этой суммы. Появится хороший стимул экономить и искать наиболее выгодные варианты.

- Берите время на раздумье. Большинство импульсивных покупок не приносят долгосрочной радости. А все потому, что вещи были куплены под влиянием эмоций. Возьмите за правило брать паузу перед совершением той или иной покупки. Если на следующий день желание обладать этой вещью не пропало, выбор был правильным. Если пропало — тоже хорошо. Вы смогли сэкономить деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мишустин призвал повышать финансовую грамотность россиян

Премьер оценил запущенный Минфином портал «Мои финансы» (подробно)

Тест «КП»: проверьте уровень своей финансовой грамотности

Овердрафт, двойная авторизация, процентная ставка - эти понятия давно стали для многих привычными. А правильно ли мы их понимаем? (подробно)