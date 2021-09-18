Выборы в Государственную Думу 2021: как голосует Россия в последний день

Выборы выходят на финишную прямую. Остался один день голосования. Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы выходят на финишную прямую. Остался один день голосования. Уже в 21 час по московскому времени, когда в Калининграде закроются избирательные участки, мы сможем узнать первые результаты. Сначала экзит-полы (опрос во время голосования), а затем начнут поступать данные с избирательных участков. А пока следим за тем, как будет проходить самый главный — последний день.

Второй день порадовал явкой. По данным ЦИК к концу второго дня она превысила 31,5%. Это только голосование на избирательных участках. Дистанционно в одной только Москве проголосовали больше 1,6 млн. человек. Это 80% от тех, кто заявился. В целом же по семи регионам явка на электронное голосование составила от 73% до 80%. Организаторы ждут явку до 90%.

Количество нарушений во второй день лучше всего характеризуют слова ЦИК:

- Голосование во второй день выборов в РФ можно оценить как спокойное и корректное, - заявил замглавы Избиркома Николай Булаев.

Хотя без происшествий не обошлось. Так, из-за DDOS-атак была парализована работа портала Ассоциации Независимого общественного мониторинга. Туда стекаются все сообщения от наблюдателей с избирательных участков. Но к 13:00 мск сайт возобновил работу.

Главная интирга третьего дня голосований — какие партии пройдут в новый созыв Думы. Первые цифры узнаем совсем скоро, а пока следим!