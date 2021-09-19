Андрей Звягинцев в Германии лечится от коронавируса на деньги производителя вакцины «Спутник V»

Андрей Звягинцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лечение двукратного номинанта на «Оскар» Андрея Звягинцева идет успешно. Хотя поначалу ситуация складывалась плачевно. В июле режиссер переболел коронавирусом, лечился в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА и вроде бы начал поправляться, как снова резко слег — тогда его госпитализировали в ГКБ им. Давыдовского на Таганке. Там и диагностировали более 90% поражения легких. Российскими врачами вместе с семьей Звягинцева было решено транспортировать его в Германию для последующего лечения.

В середине августа Андрей Петрович был помещен в частную клинику, а дорогостоящее лечение его оплатила, по данным издания The Bell, инвестиционная компания АФК «Система» Владимира Евтушенкова — по иронии судьбы бизнесмену принадлежит и фирма «Биннофарм Групп», выпускающая вакцину от коронавируса «Спутник V». Делал Звягинцев прививку или нет, до сих пор неизвестно (маловероятно).

— Я общалась с его близкими друзьями, — призналась бывшая жена режиссера, акушерка Инна Мишукова. — И насколько мне известно, он лечится в Германии и ему сейчас, наоборот, лучше, пошла положительная динамика.

Речь идет о том, что Звягинцева готовят к выходу из медикаментозной комы. После того, как организм режиссера, как и в случае с певицей МакSим, поддерживал жизнеобеспечение за счет аппарата ЭКМО (кровь обогащалась кислородом и возвращалась в артерии), режиссер набрался сил, чтобы продолжать жить без помощи медицинской техники. Источники уверяют, что врачи отключили Андрея Петровича от аппаратуры и вскоре выведут его из искусственной комы. Реабилитацию режиссер продолжит в Германии.