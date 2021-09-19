В Индии девочку, родившуюся с хоботом, признали воплощением бога

День рождения бога Ганеши - один из самых любимых праздников в Индии. Ежегодно в августе-сентябре он отмечается большим фестивалем Фото: REUTERS

Шестилетнюю Лакшми, жительницу индийского штата Уттар-Прадеш, считают воплощением одного из наиболее почитаемых божеств индуистского пантеона – Ганеши (Ганапати) – бога мудрости и благополучия с телом человека и головой слона.

Дело в том, что Лакшми родилась с хоботом и вначале соседи обходили дом родителей девочки стороной. Но потом, кому-то пришло в голову, что ребенок – воплощение Ганеши и к девочке потянулись просители. Правда, просили немного – всего лишь благословения. А взамен дарили подарки, передает DailyStar.

Девочка при рождении и сейчас. Фото: стоп-кадр видео

Тем не менее, родители ребенка решили исправить ситуацию и обратились к врачам. Хобот убрали, но ситуацию это не изменило – соседи по-прежнему относятся к Лакшми как к аватару божества, а у ребенка на лице теперь два носа.

Врачи рекомендуют переждать ей фазу активного детского роста, чтобы определить, какие операции понадобятся Лакшми в дальнейшем, а родители запустили сбор средств, чтобы дать дочери возможность быть такой же как все – несмотря на то, что время еще есть, они хотят заранее подготовиться к немалым финансовым затратам на пластических хирургов.

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