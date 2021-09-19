В Турции завершено разбирательство громкого дела о завещании королевы красоты

Бирсен Шакаоглу завоевала звание первой красавицы Турции в 1936 году

Суд в Стамбуле завершил рассмотрение дела о необычном завещании.

Тяжбы длились почти 18 лет: скончавшаяся в 2003 году обладательница титула «Мисс Турция» Бирсен Шакаоглу завещала все свое состояние пожарному участку, но с решением покойной оказался категорически не согласен ее брат.

Шакаоглу, которая завоевала звание первой красавицы Турции в 1936 году, была далеко не бедной женщиной – ее состояние оценили в 25 миллионов турецких лир (около $2,9 миллиона по нынешнему курсу). И все эти деньги, а также квартиру, она завещала пожарному участку одного из районов Стамбула.

Таким образом 94-летняя женщина решила выразить благодарность огнеборцам, которые спасли ее за четыре года до смерти – в 1999 году.

Средства все же достанутся сотрудникам пожарного участка. Фото: пожарная служба Фатиха

Все бы было хорошо, но в дело вмешался брат покойной Селахаддин Измирли, который уверял, что сестра была, мягко говоря, не в себе, когда составляла завещание. Впрочем, поверить ему было сложно, поскольку они с сестрой на момент ее смерти не общались много лет.

За время затянувшегося судебного разбирательства Измирли умер, но дело решили продолжить его сыновья, которые и подали новый иск, передает Hurriyet Daily News.

Спустя много лет справедливость восторжествовала: кассационный суд Стамбула постановил, что завещанные Шакаоглу средства, а также доход, получаемый от сдачи в аренду принадлежавшей ей квартиры, лягут в основу нового фонда, деньги из которого будут выплачиваться сотрудникам пожарного участка.

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