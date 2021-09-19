В Германии суд приступает к рассмотрению дела «криптокоролевы», укравшей $13 миллиардов

Свой стартап «криптокоролева» запустила в 2014 году. Фото: страница OneCoin в Facebook

В Германии начинаются слушания по делу о крупномасштабном мошенничестве с криптовалютами – это первое дошедшее до суда в ФРГ дело о финансовой пирамиде, связанное с цифровой валютой.

Главной фигурантки, Ружи Игнатовой, на скамье подсудимых нет – ее так и не смогли найти. Вместо нее отдуваться придется трем исполнителям, которые занимались переводом денег, передает The Sun.

Уроженка Болгарии с немецким паспортом Ружа Игнатова переехала в Германию с родителями, будучи еще ребенком. Здесь она окончила школу, затем училась в Оксфорде, а после – защитила докторскую в одном из немецких университетов. Позже она устроилась во всемирно известную консалтинговую компанию McKinsey, а вскоре попала в поле зрения правоохранителей, провернув нелегальную сделку по продаже сталелитейного завода, в результате которой покупателю досталось в буквальном смысле разграбленное производство. За это суд в 2016 году дал бизнес-леди 14 месяцев условно. А вот то, что к этому моменту уже два года существовала финансовая пирамида, созданная Игнатовой, полицию тогда не заинтересовало.

Это - не обложка, а рекламная полоса внутри болгарской версии журнала. Но инвесторы верили

Свой стартап «криптокоролева» запустила в 2014 году, представив широкой общественности новую криптовалюту Onecoin, которая должна была стать достойной альтернативой биткоину. Мало того, Игнатова утверждала, что про биткоин скоро все забудут, а вот ее «крипта» – это явление вечное, потому как обеспечено золотым запасом, спрятанным так далеко и надежно, что о его местонахождении вообще никто не знает.

Недобросовестная реклама сделала свое дело – инвесторы потянулись к Onecoin сперва неуверенными ручейками, а позже и полноводными реками – по разным оценкам, сумма вложений в дело «криптокоролевы» достигает 4-5 миллиардов евро, а вот сама валюта, увы, оказалась пустышкой, существовавшей лишь в фантазиях ее «создательницы»: как только инвесторы завели речь об обмене криптовалюты на привычные деньги, Игнатова просто исчезла.

Поговаривают, что она уехала за границу, а также о том, что вместе с местом жительства Ружа сменила имя, внешность и документы. По крайней мере, так утверждал младший брат Игнатовой, занявший опустевший престол в империи после бегства сестры.

Константина Игнатова задержали в Лос-Анджелесе, откуда он руководил поиском новых вкладчиков. После предъявления обвинения в мошенничестве, Константин пошел на сделку со следствием и рассказал о сестре все, что знал. Но знал он, к сожалению, недостаточно, чтобы найти ловкую аферистку.

А теперь суд в Германии определяет меру вины юриста из Мюнхена и супругов из городка Гревен, через которых Игнатова получила за свою криптовалюту порядка 320 миллионов евро. И это были далеко не единственные посредники, отправлявшие «криптокоролеве» деньги обманутых инвесторов ¬ по последним данным число «держателей» Onecoin перевалило за 3 миллиона.

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