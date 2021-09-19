Звезды на модной вечеринке: Барановская изменилась до неузнаваемости, Ильич из «Little Big» целовался на глазах экс-жены, а худой Харламов нарядился в спорт-шик

Гарик Харламов отметил старт проекта большим праздником Фото: Иван МАКЕЕВ

Этой осенью начнут крутить рекламные ролики с Гариком Харламовым и хот-догом в главной роли. Под именем-брендом известного артиста открыли сеть закусочных. Партнеры Харламова известные бизнесмены, а звезда отвечает за маркетинг в новом бизнесе. Гарик Харламов отметил старт проекта большим праздником. В одном из банкетных залов «Крокус Экспо» пели и отдыхали звезды, а также семьи виновников торжества. Самого Харламова поддерживала мама Наталья Игоревна и любимая девушка Катерина Ковальчук. Спели для друга на празднике Сосо Павлиашвили, Анатолий Цой, Александр Ревва, Эмин. Не обошлось и без самого модного трека сезона «Я в моменте» от Эльдара Джарахова. А мы с экспертом в мире моды и стиля оценили обновки артистов.

36-летняя Юлию Барановскую было не узнать Фото: Иван МАКЕЕВ

36-летняя Юлию Барановскую было не узнать – вот что новая прическа с имиджем делает. Стилист Анвар Очилов рассказывает: «Телеведущую освежает новая челка. Юлии идет эта небрежная и в то же время мягкая челка – она подчеркивает скулы, линию подбородка и не закрывает, а напротив открывает взгляд. Когда делают срез немного дальше от глаз, то они начинают казаться шире и это сильно сказывается на восприятии остальных пропорций лица. Наряд у Барановской тоже не обычный – запоминающийся. Корсет – не только модный аксессуар сезона, но и отличная возможность отойти от нормкора и разнообразить традиционно предсказуемый гардероб звездных вечеринок. Если вы когда-нибудь гуглили советы о том, какие детали гардероба поражают воображение мужчин, то находили в этом списке помимо чулок еще и корсет. В этом сезоне корсеты можно найти и в коллекциях Christian Dior, и у других брендов. Платье милое, модное: цвет, многослойность, ажурный хлопок. В общем, как теперь модно говорить: в этом сезоне все должно быть в ажуре. Именно такой наряд у Юлии и выглядит она в нем миниатюрной модницей. Грубые ботинки здесь к месту. Черные «армейские ботинки» снова в топе, что делает их одной из самых универсальных позиций осеннего гардероба».

37-летняя Марина Кравец пришла поддержать друга в своем любимом образе Фото: Иван МАКЕЕВ

37-летняя Марина Кравец пришла поддержать друга в своем любимом образе – деловой работающей женщины. И была весьма элегантна и естественна. Марина пробовала хот-доги и не боялась за фигуру, артистка отлично похудела. Модный эксперт заметил: «Кравец выглядела очень элегантно: кожаный жакет все стилисты считают атрибутом властной сильной женщины. А наша еще и красивая. Джинсы у артистки тоже базовые – прямые, которые идеально сочетаются с жакетом и лодочками».

40-летний Гарик Харламов впервые представил широкой аудитории любимую женщину - 28-летнюю актрису Катерину Ковальчук Фото: Иван МАКЕЕВ

40-летний виновник торжества Гарик Харламов впервые представил широкой аудитории свою любимую женщину. 28-летния актриса Катерина Ковальчук выглядела безупречно: заметно, что очень старалась, понимая – в этот вечер она будет привлекать повышенное внимание фотографов и светской тусовки. Сочетание черного и белого цветов – вечная классика, выглядит элегантно, дорого, стильно. Строгая цветовая гамма наиболее привлекательно смотрится в чистых линиях и острых силуэтах. Ковальчук угадала – классические брюки и босоножки топ-менеджера, а рубашка – любимого силуэта Дженнифер Лопес. Верх у Ковальчук как бы намекает – она горячая штучка. И модная: широкие рукава, как отдельный элемент декора; декольте, позволяющее поднять грудь на новый уровень; креативный силуэт «мумия». Харламов тоже не ударил в грязь лицом, выбрав для вечеринки стиль спортивный шик.

36-летний Илья Прусикин с невестой 30-летней Софьей Таюрской Фото: Иван МАКЕЕВ

36-летний Илья Прусикин с невестой 30-летней Софьей Таюрской – большие друзья Харламова. Поэтому пройти мимо такого события не могли – танцевали и веселились на полную катушку. Образы у группы «Little Big» были сценические – из образа музыканты не выходят даже когда не выступают. Софья пришла в таких же стильных ботинках, как Юлия Барановская: эта обувь – must-have сезона. Впрочем, как и пиджак с мужского плеча: жакеты с маскулинной линией плеча, с такой, как носили модницы в 80-е года в модных домах рекомендуют носить во всех цветах радуги в повседневной жизни. В общем ищите на распродажах пиджак будто с мужского плеча и пребудет с вами счастье модницы.

32-летний Даниила Патлах неожиданно пришел с бывшей женой лидера «Little Big» 29-летней Ириной Смелой Фото: Иван МАКЕЕВ

32-летний Даниила Патлах неожиданно пришел с бывшей женой лидера «Little Big» 29-летней Ириной Смелой. Звезда шоу «Танцы» и блогер обнимались, но других вольностей себе не позволяли. А вот Прусникин и Таюрская целовались, не стесняясь публики. Смелая нарядилась по-осеннему модно: главная фишка образа – чулки-ботфорты.

27-летний Эльдар Джарахов выглядит модно и молодежно Фото: Иван МАКЕЕВ

27-летний Эльдар Джарахов выглядит вот так – модно и молодежно. Песню в его исполнении вы наверняка слышали – трек «Я в моменте» все лето был в топе онлайн музыкальных сервисов. Блогер Джарахов демонстрирует модную мужскую куртку – в этом сезоне она должна быть нарочито объемной. Как и пиджак свободного кроя, она визуально сделает фигуру более хрупкой.

Звезды танцевали, веселились, пробовали закуски от «Хот Дог Бульдог». Сосисочные будут работать по франчайзинговой модели. Имя резидента «Comedy Club» Гарика Бульдога Харламова стало брендом, поэтому опытные рестораторы и спровоцировали звезду на запуск проекта его имени. Харламов недавно серьезно похудел – почти на 20 кг. Однако на вечеринке Гарик сообщил, что опять набирает лишний вес: «Поэтому пора в спортзал».