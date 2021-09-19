Фильмы "Кинотавра"-2021: Реквием по Бодрову-младшему и Александр Петров в костюме Розовой пантеры

Съемочная группа фильма режиссера Петра Шепотинника (первый справа) «Нас других не будет», посвященная Сергею Бодрову-младшему Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парадоксальным образом пандемия не подкосила российский кинематограф, а словно бы придала ему сил: за право участвовать в основном конкурсе «Кинотавра» соревновались рекордные 104 картины, и программный директор Ситора Алиева была вынуждена отсеивать некоторых вполне достойных участников чуть ли не со слезами на глазах. При этом больше половины фильмов, вошедших в программу, сняты молодыми режиссерами, для которых это первая или вторая полнометражная работа.

Программный директор фестиваля "Кинотавр" Ситора Алиева и режиссер Федор Бондарчук Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди самых интересных картин, которые в этом году покажут в Сочи — «Капитан Волконогов бежал» Алексея Чупова и Натальи Меркуловой, фантасмагория об альтернативном 1938 годе и сотруднике «органов», который узнал, что его душа скоро попадет в ад, если он не вымолит прощения хоть у кого-то из своих жертв; «Общага» Романа Васьянова, экранизация ранней повести Алексея Иванова «Общага-на-крови»; «Подельники» Евгения Григорьева о мальчике, который решает отомстить убийцам отца; «Герда» Натальи Кудряшовой о матери и дочери, чьи жизни делятся на прозаическую реальность и удивительные сны; «Медея» Александра Зельдовича, перелицовка трагедии Еврипида, герои которой — российский богач и его подруга. Главной звездой фестиваля стал Юрий Борисов (который присутствует в Сочи еще и в качестве члена жюри конкурса «Короткий метр»): он снялся в «Волконогове», «Герде» и «Подельниках», а вне конкурса у него — фильмы «Купе № 6» и «Мама, я дома».

На открытии показали документальную ленту кинокритика Петра Шепотинника «Нас других не будет», посвященную Сергею Бодрову-младшему и целиком смонтированную из интервью — архивных и новых. С самим Сергеем, с великим режиссером «Брата» и «Войны» Алексеем Балабановым, с оператором Сергеем Астаховым, продюсером Сергеем Сельяновым, художницей по костюмам (и вдовой Балабанова) Надеждой Васильевой и так далее. Увы, картина эта оказалась разочарованием: из нее, в общем, только и можно узнать, что Сергей был невероятно обаятельным человеком, очень органичным актером, и его очень жалко. Но всей стране его жалко уже 19 лет; за это время написаны тома и вышли десятки фильмов и о Бодрове-мл., и о «Брате», и о сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье, оборвавшем его жизнь. Шепотинник же подступается к теме яркой и трагической судьбы Сергея так, будто до него ее никто не касался — и, в общем, никак ее не развивает.

Актриса Варвара Шмыкова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правда, отдельные фразы и детали неизбежно врезаются в память («ледник шел со скоростью 180 км.ч., машины такой поток рвал, как бумагу», «может, они даже не успели обернуться и понять, что происходит»). Как и рассказ об Алексее Балабанове, который после вестей об исчезновении группы Бодрова твердо сказал, что надежды нет и тут же ушел в лютый запой (по словам Сельянова, Балабанов в этот момент отдал бы все, чтобы погибнуть рядом с Бодровым и его товарищами в Кармадонском ущелье). Вообще трудно забыть кадры с Сельяновым, который выступает тут, по сути, главным рассказчиком. Его воспоминания о Бодрове и Балабанове — не просто актере и режиссере, но близких и родных людях — полны любви и боли, не утихших за минувшие 19 лет. Вероятно, фильм выбрали для церемонии открытия именно потому, что на ней же Сельянову вручили почетный приз «за уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов».

Жюри в этом году возглавляет Чулпан Хаматова. Со сцены она объявила: «Мы будем жюрить максимально субъективно, и, надеюсь, это никак не отразится на вашем хорошем настроении!» Ужасно интересно, как проявится субъективность Чулпан в оценке первого же конкурсного фильма - «Дня мертвых», поставленного Виктором Рыжаковым, художественным руководителем «Современника», на сцене которого актриса играет уже два с лишним десятка лет.

Актер Сергей Бурунов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну, а конкурс короткометражек открылся «Ангелом», 15-минутной режиссерской работой Александра Петрова — да, того самого актера, который еще пару лет назад, казалось, снимался в каждом втором российском фильме. И «Ангел» посвящен именно этому феномену — популярности Саши Петрова. Он сам играет героя, аниматора с актерским образованием, уныло прыгающего по Никольской в костюме Розовой пантеры. Внезапно он видит на улице самого популярного артиста страны, «ну этого, который и танкист, и футболист» (эту роль в «Ангеле» любезно согласился сыграть Иван Янковский). После чего, добравшись до своей комнатенки, глушит коньяк, отчаянно размышляя: как так получилось, что одним достается все, а другим ничего. Впрочем, тут же судьба предоставляет лузеру шанс отхватить свои 15 минут славы, да еще и с возможным продлением... Главным героем картины, конечно, оказывается ее автор: он рефлексирует насчет своей славы, стремится продемонстрировать публике, что относится к ней с большой иронией, и задумывается об актерах, которым повезло меньше. Задумывается с неподдельными сочувствием и ужасом, потому что на страшные 15 минут всерьез ставит себя на их место.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Открытие «Кинотавра»: Оголенная Шпица, Толкалина в платье для беременных и скромная Хаматова

В Сочи открылся 32-ой кинофестиваль (подробности)