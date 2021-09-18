МИД Франции заявил о кризисе в отношениях с США из-за ситуации с подлодками

Париж отозвал своего посла из Вашингтона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал заявления властей США о том, что Вашингтон и Париж предварительно обсуждали планы по контрактам на подлодки. Как заявил дипломат, на самом деле это не так.

Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS. В рамках нового проекта Вашингтон и Лондон пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот. В результате Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке ей французских субмарин с обычным двигателем.

Ле Дриан заявил в интервью телеканалу France 2, что сложившаяся ситуация еще не обсуждалась с главой МИД США Энтони Блинкеном.

"В этой сделке проявились двуличие, презрение и ложь. В отношениях с союзником так себя не ведут. В таких отношениях не прячутся и уважают друг друга", - сказал Ле Дриан.

Он подчеркнул, что все это привело к серьезному кризису в отношениях США и Франции. Париж отозвал своего посла из Вашингтона "для консультаций и переоценки ценностей", Это произошло впервые в истории дипломатических отношений между странами.

Как ранее писал сайт kp.ru, Европа теряет доверие к Австралии из-за разрыва многомиллиардного контракта на строительство 12 подводных лодок, заявил государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон. По его словам это "серьезное нарушение доверия со стороны Австралии" и это может поставить под сомнение дальнейшие переговоры со страной.