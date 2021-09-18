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В мире18 сентября 2021 19:18

Госсекретарь Франции заявил о подрыве доверия Европы к Австралии

Причиной охлаждения отношений послужил разрыв контракта по подводным лодкам
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон / Фото: кадр из видео

Госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон / Фото: кадр из видео

Европа теряет доверие к Австралии из-за разрыва многомиллиардного контракта на строительство 12 подводных лодок, заявил в эфире телеканала "France 24" государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон.

По его словам это "серьезное нарушение доверия со стороны Австралии" и это может поставить под сомнение дальнейшие переговоры со страной.

“Если у нас больше нет доверия, мы не можем двигаться вперед, и я не вижу, как можно доверять австралийским партнерам", - заявил Бон.

Австралийцы решили отказаться от договоренности с французами после заключения трехстороннего соглашения с Великобританией и США. В рамках партнерства AUKUS Австралия получит технологии американских субмарин и сможет их строить на своей территории, следовательно, необходимости покупать европейские подлодки больше нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, 15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально объявил о разрыве соглашения с Францией о строительстве подводных лодок. По словам главы австралийского правительства, Канберра решила не продолжать программу подлодок, о чем уже уведомила французскую сторону.