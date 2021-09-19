Геи в боа и лесбиянки захватили столицу Украины

Открытых участников гей-парада в праздничной мишуре оказалось все же маловато Фото: REUTERS

Европейские ценности окончательно восторжествовали на Украине. Я бы даже сказал – еврогейские. Киев-прайд провел в это воскресенье гей-парад в лучших традициях Берлина, Рио-де-Жанейро и даже Нью-Йорка.

- Попереду йде колона ЛГБТ-військових України. Ці мужні військові - Геї, Лесбійки, Бісексуали та Трансгендери воювали та воюють далі за нашу Святу, Незалежну Україну на фронті. Геї-солдати атошники віддають своє життя за нашу Рідну Україну і вони вийшли на Національний Гей-парад, щоб зупинити дискримінацію та захистити ЛГБТ-права в Україні, - вел свой онлайн-репортаж один из участников марша из числа ЛГБ-активистов, пышаясь принадлежностью к педерастам. - Слава нашим військовим! Слава Україні! Героям слава!

Открытых участников гей-парада в праздничной мишуре оказалось все же маловато. Гораздо меньше тысячи. Зато в толпе сочувствующих, которых набралось несколько тысяч человек, были замечены многочисленные местные правозащитники, либеральные активисты и ветераны АТО, открывавших шествие в авангарде колонны. И нечему тут удивляться: "захистники" (защитники - укр.) Украины в окопах очень даже практикуют такой вид отношений и совершенно этого не стесняются.

Разукрашенные в перьях и боа (но не вывалянные в смоле, как раньше поступали в городах Европы с такой публикой), лесбиянки и педерасты, стуча зубами на мелком дожде, пытались изобразить веселье и счастье, натянув купальники на голое тело. Температура "за окном" в +13 градусов и пасмурное небо, способствовали, скорее, гусиной коже, чем загару и веселым пляскам. Правда, и геи в боа и купальниках, и ветераны АТО, вышедшие "попраздновать", почему-то имели несколько помятый и потасканный вид с налетом бомжеватости. Многие кутались в радужные флаги, которых в колонне, кстати, было гораздо больше, чем символов самого государства Украина.

Но геев и лесбиянок вкупе с остальными 56-ю гендерами украинского гражданского общества всё это не смущало. Главное, что они оказались теперь в Европе и составляют с ней одно общее целое, пусть и добились этого нетрадиционным способом, через эту, как ее, ну, вы поняли, через нее самую. А что делать, если в стране все делается через нее. Остается только веселиться, подобно публике на "Титанике". Не работать же.

- Ура!! Все буде Гей-парад! Слава України! – провозгласили участники мероприятия, тщательно охраняемые полицией. Послы ряда стран Евросоюза, принявшие участие в шествии педерастов и лесбиянок и тем самым не просто поддержавшие его смысл, но и усилившие значение шествия, дипломатично согласились с этим. Каких-то значимых инцидентов в ходе проведения этого марша "равенства и гидности" отмечено вроде бы не было.

Примечательно, что в этот самый день, но только 80 лет назад в Киев вступили передовые отряды немецко-фашистских "европейцев", принесших на советскую землю свои кровавые ценности. Не до конца понятно, это у Кыива (как они стали произносить название своей столицы, а как пишут, я лучше и вспоминать не буду) традиция теперь, в оккупацию "европейцами" попадать? Правда, почему-то кажется, что Киев, да еще и вместе со всей страной, попал в эту оккупацию не сейчас, а гораздо пораньше, лет эдак около восьми тому назад.

А вам, дорогие незалежные и самостийные, надо терпеть. А то, ясное дело, Путин «нападет». А вот этих как увидит потасканных и помятых в перьях, то, безусловно, испугается. Поэтому ЛГБТ - самый главный рубеж обороны Украины.

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