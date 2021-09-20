9 мифов про ЭКО и беременность после него: больно, страшно и всегда много детей

Дети, зачатые с помощью ЭКО, ничем не отличаются от детей, зачатых после обычного оплодотворения.
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Хотя методика экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) успешно применяется очень давно, вокруг нее по-прежнему множество мифов. А уж страхов вокруг беременности, наступившей в результате искусственного оплодотворения, и того больше.
Самые распространенные и пугающие заблуждения для kp.ru развеивает Мария Брагина, врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья СМ-ЭКО. Хотя, не на все тревожные вопросы можно дать однозначно четкий ответ «да» или «нет».
Основное беспокойство вызывает необходимость в гормональной стимуляции. Это такая страшилка из прошлого, когда назначенные гормоны серьезно влияли на здоровье, внешность и настроение. Поэтому все гормональные препараты до сих пор многим кажутся чем-то ужасно опасным и вредным. На самом деле фармацевтика за много лет шагнула далеко за пределы боязливых ожиданий пациентов. И правильно назначенные гормональные препараты сейчас только улучшают внешний вид и самочувствие.
А в случае с ЭКО врач-репродуктолог, прежде чем назначать препараты для процедуры, обязательно направит пациентку на комплексное всестороннее обследование. Оно позволяет установить, есть ли противопоказания к искусственному оплодотворению, выявляет наличие факторов риска и помогает подобрать индивидуальную программу гормональной стимуляции. Для каждой женщины, в зависимости от результатов анализов, репродуктолог подбирает тип препаратов и их курс – например, на основании данных обследования выберет щадящие методы гормональной стимуляции.
Гормональная стимуляция – это только первый этап процесса ЭКО, но второй шаг тоже вызывает у женщин опасения. Бытует мнение, что извлечение созревших в результате стимуляции яйцеклеток процедура очень болезненная и мучительная, и после нее нужно долго приходить в себя. Но и это не так.
Пункция, то есть извлечение яйцеклетки, проводится только в стационаре и только с применением анестезии. Для того, чтобы подобрать безопасные препараты для обезболивания, пациентку обследует анестезиолог. После процедуры возможны неприятные ощущения, но сами женщины, которые прошли пункцию, сравнивают их с обычными болями при месячных.
А следующий этап - введения в матку оплодотворенной яйцеклетки - совершенно безболезненный, поскольку врачи используют для этого очень тонкий катетер. Более того — пациентка может видеть всю процедуру на экране. То есть буквально наблюдает за тем, как внутри нее поселился будущий ребенок.
У этого мифа есть правдивое обоснование. Но и ему уже много лет.
Когда становление репродуктивных технологий еще только начиналось, то репродуктологи переносили в полость матки 2-3 эмбриона. Это делалось для того, чтобы гарантировать имплантацию хотя бы одного из них, но нередко приживались все эмбрионы, и наступала многоплодная беременность.
Сейчас методики работы с протоколом ЭКО значительно изменились – ведь репродуктивные технологии улучшаются с каждым годом. В клиниках, где врачи работают по европейским стандартам, в матку переносят только один тщательно отобранный эмбрион, и женщина вынашивает одного ребенка.
Частично правда. Иногда женщине, у которой длительная «предыстория» с невынашиванием беременности, врачи могут рекомендовать сократить любые физические нагрузки. Это же, кстати, относится и к естественной беременности после выкидышей: врачи настоятельно порекомендуют постельный режим.
Но если показаний к этому нет, то женщина может вести такой же образ жизни, как и будущая мама после беременности, наступившей обычным путем.
Впрочем, сразу после переноса эмбриона действительно нужно отказаться от серьезной физической нагрузки – например, фитнеса, плавания, бега и т.д. В остальном же приятные прогулки и свежий воздух только полезны. Но все же по поводу специальных гимнастик или упражнений для беременных можно и нужно проконсультироваться с врачом.
Не всегда и не всем. Тут важно понимать, что к протоколам ЭКО обращаются те женщины, у которых не получается забеременеть, так что врач всегда проводит тщательную диагностику, чтобы установить причины проблем с зачатием. Если данные диагностики указывают на необходимость для гормональной терапии, то врач подберет нужные препараты. Но, чаще всего, их прием прекращается к 12 неделе.
Нет. После ЭКО забеременевшей женщине вовсе не требуется все 9 месяцев проводить в стационаре под неусыпным надзором врачей, если нет угрозы прерывания беременности или каких-либо осложнений. И сразу после ЭКО женщина возвращается к привычному образу жизни. Но все же врачи могут порекомендовать исключить активные занятия спортом.
Нет. Как правило, врач, ведущий беременность, назначает стандартные для всех витамины, если нет никаких дополнительных показаний. Но все зависит от состояния здоровья и индивидуальных особенностей женщины. Например, дополнительные препараты нужны при анемии, которая с ЭКО никак не связана и может быть после обычной беременности. Если же никаких показаний к приему особых лекарств нет, то и терапия не требуется.
Точно нет – ЭКО не является показанием к кесареву сечению. Ведь, если нет никаких осложнений, то беременность после ЭКО развивается так же, как и естественная. И роды также могут быть естественными. Показания для кесарева никак не связаны с методом оплодотворения. И зависят они физического состояния мамы и ребенка. То есть для кесарева сечения требуется ряд показаний, которые никак не связаны с тем, забеременела ли женщина обычным способом или после ЭКО.
Дети, зачатые с помощью ЭКО, ничем не отличаются от детей, зачатых после обычного оплодотворения. Никаких отличий в умственном и физическом развитии ребенка, зачатого благодаря репродуктивным технологиям, не существует. Это такие же дети, как и остальные. Главная цель врачей-репродуктологов - это помощь парам, которые мечтают стать родителями красивых и здоровых малышей.