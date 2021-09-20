9 мифов про ЭКО и беременность после него: больно, страшно и всегда много детей

Дети, зачатые с помощью ЭКО, ничем не отличаются от детей, зачатых после обычного оплодотворения. Фото: Shutterstock

Хотя методика экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) успешно применяется очень давно, вокруг нее по-прежнему множество мифов. А уж страхов вокруг беременности, наступившей в результате искусственного оплодотворения, и того больше.

Самые распространенные и пугающие заблуждения для kp.ru развеивает Мария Брагина, врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья СМ-ЭКО. Хотя, не на все тревожные вопросы можно дать однозначно четкий ответ «да» или «нет».

1. ЭКО убивает женское здоровье

Основное беспокойство вызывает необходимость в гормональной стимуляции. Это такая страшилка из прошлого, когда назначенные гормоны серьезно влияли на здоровье, внешность и настроение. Поэтому все гормональные препараты до сих пор многим кажутся чем-то ужасно опасным и вредным. На самом деле фармацевтика за много лет шагнула далеко за пределы боязливых ожиданий пациентов. И правильно назначенные гормональные препараты сейчас только улучшают внешний вид и самочувствие.

А в случае с ЭКО врач-репродуктолог, прежде чем назначать препараты для процедуры, обязательно направит пациентку на комплексное всестороннее обследование. Оно позволяет установить, есть ли противопоказания к искусственному оплодотворению, выявляет наличие факторов риска и помогает подобрать индивидуальную программу гормональной стимуляции. Для каждой женщины, в зависимости от результатов анализов, репродуктолог подбирает тип препаратов и их курс – например, на основании данных обследования выберет щадящие методы гормональной стимуляции.

2. Извлечение и подсадка яйцеклеток – это мучительная процедура

Гормональная стимуляция – это только первый этап процесса ЭКО, но второй шаг тоже вызывает у женщин опасения. Бытует мнение, что извлечение созревших в результате стимуляции яйцеклеток процедура очень болезненная и мучительная, и после нее нужно долго приходить в себя. Но и это не так.

Пункция, то есть извлечение яйцеклетки, проводится только в стационаре и только с применением анестезии. Для того, чтобы подобрать безопасные препараты для обезболивания, пациентку обследует анестезиолог. После процедуры возможны неприятные ощущения, но сами женщины, которые прошли пункцию, сравнивают их с обычными болями при месячных.

А следующий этап - введения в матку оплодотворенной яйцеклетки - совершенно безболезненный, поскольку врачи используют для этого очень тонкий катетер. Более того — пациентка может видеть всю процедуру на экране. То есть буквально наблюдает за тем, как внутри нее поселился будущий ребенок.

3. После ЭКО беременность всегда многоплодная

У этого мифа есть правдивое обоснование. Но и ему уже много лет.

Когда становление репродуктивных технологий еще только начиналось, то репродуктологи переносили в полость матки 2-3 эмбриона. Это делалось для того, чтобы гарантировать имплантацию хотя бы одного из них, но нередко приживались все эмбрионы, и наступала многоплодная беременность.

Сейчас методики работы с протоколом ЭКО значительно изменились – ведь репродуктивные технологии улучшаются с каждым годом. В клиниках, где врачи работают по европейским стандартам, в матку переносят только один тщательно отобранный эмбрион, и женщина вынашивает одного ребенка.

4. После переноса эмбриона нужно строго соблюдать постельный режим

Частично правда. Иногда женщине, у которой длительная «предыстория» с невынашиванием беременности, врачи могут рекомендовать сократить любые физические нагрузки. Это же, кстати, относится и к естественной беременности после выкидышей: врачи настоятельно порекомендуют постельный режим.

Но если показаний к этому нет, то женщина может вести такой же образ жизни, как и будущая мама после беременности, наступившей обычным путем.

Впрочем, сразу после переноса эмбриона действительно нужно отказаться от серьезной физической нагрузки – например, фитнеса, плавания, бега и т.д. В остальном же приятные прогулки и свежий воздух только полезны. Но все же по поводу специальных гимнастик или упражнений для беременных можно и нужно проконсультироваться с врачом.

5. После наступления беременности с ЭКО все время нужно пить гормоны

Не всегда и не всем. Тут важно понимать, что к протоколам ЭКО обращаются те женщины, у которых не получается забеременеть, так что врач всегда проводит тщательную диагностику, чтобы установить причины проблем с зачатием. Если данные диагностики указывают на необходимость для гормональной терапии, то врач подберет нужные препараты. Но, чаще всего, их прием прекращается к 12 неделе.

6. При беременности после ЭКО нужно ложиться в клинику

Нет. После ЭКО забеременевшей женщине вовсе не требуется все 9 месяцев проводить в стационаре под неусыпным надзором врачей, если нет угрозы прерывания беременности или каких-либо осложнений. И сразу после ЭКО женщина возвращается к привычному образу жизни. Но все же врачи могут порекомендовать исключить активные занятия спортом.

7. После беременности в результате ЭКО всегда нужна особая терапия

Нет. Как правило, врач, ведущий беременность, назначает стандартные для всех витамины, если нет никаких дополнительных показаний. Но все зависит от состояния здоровья и индивидуальных особенностей женщины. Например, дополнительные препараты нужны при анемии, которая с ЭКО никак не связана и может быть после обычной беременности. Если же никаких показаний к приему особых лекарств нет, то и терапия не требуется.

8. После ЭКО всегда делают кесарево сечение

Точно нет – ЭКО не является показанием к кесареву сечению. Ведь, если нет никаких осложнений, то беременность после ЭКО развивается так же, как и естественная. И роды также могут быть естественными. Показания для кесарева никак не связаны с методом оплодотворения. И зависят они физического состояния мамы и ребенка. То есть для кесарева сечения требуется ряд показаний, которые никак не связаны с тем, забеременела ли женщина обычным способом или после ЭКО.

9. Дети после ЭКО рождаются с болезнями и отклонениями

Дети, зачатые с помощью ЭКО, ничем не отличаются от детей, зачатых после обычного оплодотворения. Никаких отличий в умственном и физическом развитии ребенка, зачатого благодаря репродуктивным технологиям, не существует. Это такие же дети, как и остальные. Главная цель врачей-репродуктологов - это помощь парам, которые мечтают стать родителями красивых и здоровых малышей.