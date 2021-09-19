Выборы в Госдуму проходят в США: как голосуют сотрудники российских дипмиссий и туристы

В Генконсульстве Российской Федерации в Нью-Йорке уже проголосовали сотни человек. Фото: Алексей ОСИПОВ

В Генконсульстве Российской Федерации в Нью-Йорке уже проголосовали сотни человек. Это сотрудники российских дипмиссий и члены их семей, туристы и граждане России, постоянно проживающие в США.

Эти выборы не станут исключением и в плане того, что перед вылетом в Москву в выборах в полном составе примет участие экипаж ежедневного рейса «Аэрофлота», отправляющегося сегодня в российскую столицу.

Работа нью-йоркского участка ничем не отличается от любого из российских Фото: Алексей ОСИПОВ

Работа нью-йоркского участка ничем не отличается от любого из российских: все требования Центральной избирательной комиссии РФ и меры по нераспространению COVID-19 соблюдаются. В том числе и за этим следят зарегистрированные наблюдатели.

В Соединенных Штатах россияне могут проголосовать сегодня в Нью-Йорке, Вашингтоне и Хьюстоне. После подсчета бюллетеней результаты из Нью-Йорка будут направлены в Москву, где будут приплюсованы к двум московским округам – Медведковскому и Тушинскому. Голоса избирателей, пришедших на участок в Вашингтоне – к Тушинскому, Преображенскому, Ховринскому, а также к Жигулевскому в Самарской области. К Преображенскому округу относится и избирательный участок, открытый в Генконсульстве РФ в Хьюстоне.

В Соединенных Штатах россияне могут проголосовать в Нью-Йорке, Вашингтоне и Хьюстоне. Фото: Алексей ОСИПОВ

На предыдущих выборах участков в США было больше, но американцы закрыли несколько российских консульств и регулярно высылают наших дипломатов, что среди прочего повлияло и на уменьшение числа избирательных участков.

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