Свадьбы, пляски и конь в пальто: Избиратели, которые всех удивили

В Самаре на выборах голосовала фея. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дни голосования в нашей стране давно стали возможностью не только выполнить гражданский долг, но и показать себя во всей красе, да так, чтобы залететь в информационные хроники. А так как голосование в этом году растянулось на три дня, то и парад чудаков стал разнообразнее.

В Ялте, например, 18 сентября на избирательном участке заметили «коня в пальто».

На Камчатке отдать свой голос прибыл сам Дэйв Джонс - персонаж знаменитого фильма «Пираты Карибского моря». Щупальца и клешни не помешали ему заполнить бюллетень.

Дракон, миньоны, кролики, витязи в доспехах и мужчина в ластах и водолазном костюме попали в хроники рязанских новостей. А днем раньше соцсети умилялись снимку маленького волшебника Гарри Потера, который сопровождал маму в ответственном походе на УИК.

Некоторые ряженые так увлекались процессом, что забывали дома документы. Так в первый день голосования оплошали молодожены в Забайкальском крае. Нарядные жених и невеста сначала устроили фотосессию на фоне урн и кабин для голосования, а когда подошли за бюллетенями поняли, что у них нет с собой паспортов – забыли в ЗАГСе! Вернулась ли потом молодая семья на участок – неизвестно, но этот день они точно запомнят на всю жизнь.

Свадебными церемониями на избирательных участках уже никого не удивишь, а вот национальные обряды еще пока в новинку. В одном из сел Алтайского края во второй день голосования всех входящих буквально осыпали сладостями. Это традиционный казахский обряд Шашу – приветствие дорогих гостей, сулящий удачу и благополучие.

- Мы хотим, чтобы нас возглавили очень умные, деловые люди. Для нас этот день - праздник, - объяснили свой поступок организаторы акции.

Стремление жителей самых отдаленных поселков страны попасть на избирательный участок достойно похвалы. Священник из Пскова три километра ехал на велосипеде до УИКа, а жители поселка граничащего с Монголией, прибыли на участок в национальных костюмах и верхом на конях и верблюдах.

Трогательную историю рассказали в одной из тюменских комиссии: девушка пришла голосовать с собакой, которую спасли волонтеры во время прошлогодних выборов.

- Ее фотографию я впервые увидела на избирательном участке и не смогла забыть, забрала домой. Сегодня ее многие узнали, удивлялись, какая она стала жизнерадостная и здоровая, - рассказала девушка.

Есть чем похвалиться в соцсетях и тем, кто обходит с избирательными урнами голосующих на дому. Например, в Великом Устюге приняли бюллетень от главного волшебника – Всероссийского Дела Мороза. Комиссия пришла в полном обмундировании (халатах, перчатках и масках) в сказочный терем, но дедушка от предложенных средств индивидуальной защиты отказался, заявив, что у него есть свои варежки и борода. За кого волшебник отдал свой голос - осталось тайной.

Алтайский морж Александр Зеленецкий (68 лет) проголосовал на выборах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Голосовать на дому можно было лишь по уважительным причинам. Дед Мороз воспользовался правом в виду преклонного возраста. А вот жительнице Петербурга Ольге Петровне Филипповой, годы не помешали прийти на участок. Хотя ей – сложно поверить по фото – недавно исполнилось сто лет!

Полная хроника выборов-2021, онлайн-трансляция на kp.ru

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