Михаил Дегтярёв - о выборах губернатора Хабаровского края: Поздравлять пока рано, а текущую работу никто не отменял

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв Фото: Иван МАКЕЕВ

- Михаил Владимирович, лично я предсказывал вам победу на выборах руководителя Хабаровского края с 70 процентами голосов. Сколько все-таки получилось?

- Идет пока подсчет. По предварительным данным где-то в районе 58-59 процентов, ответил Дегтярев kp.ru.

- Скажите, если завтра у вас уберут приставку «врио» («временно исполняющий обязанности») к должности «губернатор», вы уже знаете, какое самое первое будет ваше решение в качестве полноправного руководителя региона?

- Во-первых, текущую работу никто не отменял. Завтра в десять утра у нас будет оперативное совещание правительства. Обсуждение социальной политики, строительства, энергетики, транспорта. Как идет работа, как идет подготовка к отопительному сезону. Северный завоз ( завоз товаров и продуктов в северные районы – А.Г.) мы практически завершили. В некоторых местностях уже подают тепло. Так что хозяйственными вопросами будем заниматься. Но, согласно уставу, после выборов правительство уйдет в отставку и первое решение, наверное, будет связано, с формированием команды, структуры, кабинета министров Хабаровского края.

- Поздравляю вас заранее, потому что чувствую, что все будет хорошо. А кроме меня, кто-то вас поздравил?

- Поздравлять пока рано, надо дождаться официально подтвержденных результатов. Но в любом случае слова поддержки, разумеется, высказывает моя семья: родители, жена, дети. Мой общественный штаб и технологический штаб, который сегодня я посетил. Команда правительства Хабаровского края. Ну, конечно, и друзья, товарищи из других регионов, губернаторы некоторые звонят, министры.

- Так вот почему очередь до меня дошла только к пяти утра по Хабаровску, да? Или сколько сейчас у вас?

- У нас сейчас половина четвертого. Рановато, да, но это тоже нормальная практика, потому что от средств массовой информации всегда много вопросов. И им нельзя отказывать, мы через них информируем людей.

- Вы упомянули семью, так скажите, пожалуйста, все ваши четверо детей поздравили вас с значимыми предварительными результатами? А маленький выговаривает слово «губернатор»?

- Маленький еще слишком мал, еще не понимает, что происходит.

- Ясно. Не буду вас долго задерживать, хотя голос у вас совсем не уставший.

- А я в вашем лице хочу поблагодарить «Комсомольскую правду» за беспристрастное объективное освещение деятельности правительства Хабаровского края и событий, которые происходили и происходят в нашем регионе. И поблагодарить всех читателей за поддержку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свадьбы, пляски и конь в пальто: Избиратели, которые всех удивили

На участках народ женился, проводил национальные обряды и щеголял в маскарадных костюмах (подробности)