У «Единоросов» не было противников, а «Новые люди» еще удивят: Кто выиграл и кто проиграл выборы в Госдуму

В России подводят итоги выборов в Госдуму. Фото: Олег УКЛАДОВ

- «Единая Россия» победила?

- Да. И это логичный итог. Они еще два года назад поменяли свою работу на местах, максимально приближаясь к избирателю. Огромное внимание уделили работе в соцсетях. Ну и шикарная пятерка лидеров — Лавров, Шойгу, Проценко, Шмелева, Кузнецова. Такую хотели бы иметь все партии без исключения.

Ну и сами оппоненты провели вялую компанию. То есть у «Единой России» просто не было противников.

- КПРФ прибавило по сравнению с прошлыми выборами (в 2016 году они набрали 13,3%).

- Это не их победа. Это к ним перетекли голоса «Справедливой России». Люди, которые раньше считали, что им помогут справедливороссы, в них разочаровались. «СР» просто не показала принципиальной позиции в важных для избирателя вопросах. В первую очередь в пенсионной реформе. А вот мнение, что «Умное голосование» Навального добавило КПРФ голосов — это бред. Ели оно и дало, то доли процента.

- Зачем же тогда оно нужно было?

- Это профанация. Всего лишь форма отчета за гранты, которые дает Запад. Организаторы составляли списки тех, кто не относится к власти, но имеет высокую вероятность прохождения. И по теории вероятности где-то победят. А потом эти организаторы будут отчитываться перед спонсорами: «Смотрите, мы своё дело сделали».

- У ЛДПР показатели похуже, чем в 2016-м (тогда было 13,1%).

- Им надо было делать ребрендинг, менять первые лица. Я сильно разочарован. Жириновский играет одну и ту же шарманку и это уже надоедает избирателям. Чего стоит его приезд на избирательный участок на тройке лошадей.

- Результат «Новых людей» стал для вас неожиданностью?

- Их предварительные результаты подтверждают запрос народа на перемены. Но не разрушительные перемены, а на оппонирование партии власти. «Новые люди» как раз показали тот стиль оппозиции, который и властью будет приниматься и их услышат избиратели: мы не разрушаем политическую систему в стране, но критикуем ее просчеты и предлагаем свои решения. С этой точки зрения очень пришлась ко двору Сардана Авксентьева, которая работала мэром Якутска. Она понимает очень приземленные проблемы людей в регионах.

- Сильно ли изменится Дума в новом созыве?

- Думаю, что «Единая Россия» все равно будет доминировать. Не исключаю, что она за счет одномандатных округов доберет до конституционного большинства. Это может быть не очень хорошо с точки зрения развития парламентаризма, но хорошая основа для стабильности перед выборами президента в 2024 году.

- Госдума-2021 будет более рабочей или более крикливой?

- Станет местом для дискуссий. Мы избавимся от проклятий двух последних составов парламента, когда там не обсуждалось ничего. К тому же у неё новые полномочия по формированию правительства. Это усилит и ответственность. Так что это будет более активная Госдума.

- Дистанционное голосование оправдало себя?

- Отличная идея. Оно было и логичным (вся страна идет к цифровизации), и удобным. Люди засыпают и просыпаются со смартфонами. Для них это просто и понятно. Явка на электронном голосовании — 93,21%. Вы можете быть в отпуске, в командировке. Но везде проголосуете. И плюс это привлекает молодежь. Ходить на участок для них — не модно. А голосовать в смартфоне — это для них не составляет проблем. Думаю, что на следующих выборах эту систему расширят.

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