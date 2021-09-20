«Кинотавр», день первый: Анна Михалкова стала бабушкой с пистолетом

Кадр из фильма «День мертвых»

«День мертвых» («Родительский день») - дебютный фильм 61-летнего Виктора Рыжакова, театрального режиссера и актера, ставшего после смерти Галины Волчек художественным руководителем «Современника». Там в начале даже в титрах написано: «Первый фильм Виктора Рыжакова». Судя по тому, что режиссер говорил со сцены перед показом, это вполне может быть и последний его фильм: создавалось впечатление, что очень успешный театральный деятель просто ради эксперимента решил осторожно зайти на смежную территорию, поиграть с камерой. (Действие его фильма в основном разворачивается на природе, и эта самая камера в восторге носится над лесами, лугами и водоемами: кажется, что постановщик, вырвавшийся наконец из замкнутого пространства сцены с ее декорациями и занавесом, радуется как ребенок, которого пустили погулять).

Кадр из фильма «День мертвых»

Однако в основе «Дня мертвых», конечно же, пьеса («Родительский день» Алексея Еньшина). И хотя Рыжаков для пущей кинематографичности превратил ее в роуд-муви, театральность в постановке ощущается постоянно — в каких-то еле уловимых деталях, в интонациях артистов, в монологах, явно написанных именно для сцены.

Название «День мертвых» отсылает к мексиканскому празднику, дню, когда, по поверьям, грань между мирами истончается и духи покойных могут общаться с живыми. Но действие разворачивается где-то в российской глубинке. Пожилая женщина и ее 35-летний сын (Агриппина Стеклова и Александр Паль) решают за один день навестить сразу несколько могил своих близких. Бабушка, дедушки, мамы и папы похоронены далеко друг от друга, и за время пути мать с сыном то скандалят, то мирятся, а главным образом вспоминают тех, к кому едут в гости. У всех покойников множество грехов, больших и маленьких; ко всем продолжают относиться как к живым людям; и, самое главное, мысленное общение с ними не прекращается ни на секунду.

Кадр из фильма «День мертвых»

Посещение одной могилы вызывает у персонажей особо острые чувства: это могила брата героя Паля, который был геем. Мать его за это прокляла, крикнув «У меня нет больше сына». А потом он погиб, и она уже много лет не хочет обращать свои воспоминания в эту сторону. А оставшийся в живых сын своего брата как раз любил, и упорно выводит мать на разговоры о нем.

Это, конечно, скромное и негромкое кино. Едва ли его общая аудитория в кинопрокате будет больше, чем была бы аудитория спектакля «Родительский день», поставь его Рыжаков в «Современнике». Главное, что есть в этом фильме — актерские работы. И прежде всего Агриппины Стекловой, недооцененной кинематографом актрисы, которая может чудеса творить перед камерой — да только ей, увы, нечасто выпадает такая возможность.

Кадр из фильма «Оторви и выбрось»

Еще один фильм про семейные ценности и разборки - «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова. Его предыдущая картина, лютая черная комедия с Александром Кузнецовым и Виталием Хаевым, называлась «Папа, сдохни!»; она победила на фестивале «Окно в Европу» в Выборге, а потом неожиданно добралась до иностранного проката — и получила восторженную прессу в США и Британии. Новую картину так и тянет назвать «Мама, сдохни!» - потому что в основе ее история бабушки и матери, вступающих в кровавый бой за внучку. Сюжет, надо сказать, чрезвычайно жизненный, но пока лучше освоенный в телевизионных ток-шоу, чем в игровом кино.

Кадр из фильма «Оторви и выбрось»

Оля (Виктория Короткова) — женщина с бешеным нравом: однажды в пылу ссоры дала любовнику-полицейскому (Александр Яценко) осколком стакана в глаз, после чего загремела в тюрьму на четыре года. Теперь вышла. Хочет забрать с собой дочку и увезти к новому супругу, за которого вышла замуж в тюрьме, по переписке. Но бабушка девочки Вера Павловна (Анна Михалкова) оказывается резко против. Все три женщины — абсолютно безбашенные, готовые чуть что пускать в ход кулаки, ножи и пистолеты; и когда Оля с дочкой сбегают из дома, разъяренная бабушка, заручившись поддержкой того самого одноглазого мента (по-прежнему в Олю влюбленного), пускается в погоню.

Кадр из фильма «Оторви и выбрось»

Местами это очень кроваво, местами очень грубо, местами забавно, местами трогательно. Местами плохо (реплики, которые замышлялись как ударные, совершенно не работают; фраза «У тебя на груди рана, как кровоточащая вагина!» из уст восьмилетней девочки звучит не шокирующе, не смешно, а просто по-идиотски). Порой приходит в голову мысль, что совсем не получается симпатизировать героиням — и совершенно не интересно, что произойдет с ними дальше. Но к концу худо-бедно все выправляется и в кинематографическом смысле, и в человеческом: чудовищные женские разборки заканчиваются относительным семейным благополучием. И становится ясно, что имели в виду продюсеры, называя «Оторви и выбрось» по-настоящему добрым фильмом.

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