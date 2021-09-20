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Политика20 сентября 2021 13:30

Предварительные итоги выборов в Госдуму 20 сентября 2021: прямая онлайн-трансляция

Промежуточные итоги голосования на выборах в Госдуму показывают, что лидирует "Единая Россия"
Абдулла ШАКИРОВ
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Предварительные итоги выборов в Госдуму объявят 20 сентября 2021

Предварительные итоги выборов в Госдуму объявят 20 сентября 2021

Фото: Марина АНТОНОВА

В понедельник, 20 сентября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявит предварительные результаты выборов в Государственную дума восьмого созыва.

Согласно промежуточным итогам выборов в Госдуму, по результатам обработки 70,06% протоколов лидирует партия «Единая Россия» с 48,46% голосов по федеральному округу. На втором месте КПРФ – у нее 20,3% голосов, на третьем – ЛДПР с 7,69%.

Выборы в Госдуму проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября 2021. За места в нижней палате парламента боролись 14 партий. Одновременно с этими выборами шли прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов. Также с 17 по 19 сентября проходили муниципальные выборы. Избирательные участки были открыты и за пределами России. Так, Калининградская избирательная комиссия учтет голоса граждан России из Греции, Молдавии и Таджикистана.

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ЦИК объявляет предварительные результаты выборов в Госдуму
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