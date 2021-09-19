Предварительные результаты выборов в Госдуму России-2021: онлайн-трансляция подведения итогов ЦИК

19 сентября 2021 года ЦИК России огласит предварительные результаты выборов в Госдуму
Фото: Мария АНАНОВА
Предварительные результаты выборов в Государственную думу РФ 19 сентября 2021 начнет озвучивать ЦИК России.
Самая долгие в новейшей истории России «трехдневные» выборы завершились. Страна выбрала себе на ближайшие 5 лет новую Госдуму. А еще в 12 регионах избрали губернаторов. И в 39 республиках и областях - местные парламенты.
Какой теперь будет Госдума - более рабочей или крикливой? Потеснила ли оппозиция партию власти? Есть ли сюрпризы в губернаторской гонке?
Все итоги Больших выборов - 2021, расклады, оценки экспертов и репортажи журналистов «КП» из партийных штабов и из Центризбиркома - читайте в онлайн-трансляции KP.RU.
Смотрим - кого же мы выбрали вместе с вами.
Явка: 45.15% - данные на 18.00 мск
Предварительные результаты выборов в Госдуму России-2021:
после обработки 9.26% протоколов:
Единая Россия - 38.75 %
КПРФ - 25.06%
ЛДПР - 9.60%
"Справедливая Россия- за правду" - 6.64%
Яблоко - 0.83%
Новые люди - 7.88%
Партия пенсионеров - 3.12%
Коммунисты России -1.59%
Партия "Родина" - 0.67%
"Партия Роста" - 0.34%
РЭП "Зеленые" - 0.62%
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