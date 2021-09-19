Предварительные результаты выборов в Госдуму России-2021: онлайн-трансляция подведения итогов ЦИК

19 сентября 2021 года ЦИК России огласит предварительные результаты выборов в Госдуму Фото: Мария АНАНОВА

Предварительные результаты выборов в Государственную думу РФ 19 сентября 2021 начнет озвучивать ЦИК России.

Самая долгие в новейшей истории России «трехдневные» выборы завершились. Страна выбрала себе на ближайшие 5 лет новую Госдуму. А еще в 12 регионах избрали губернаторов. И в 39 республиках и областях - местные парламенты.

Какой теперь будет Госдума - более рабочей или крикливой? Потеснила ли оппозиция партию власти? Есть ли сюрпризы в губернаторской гонке?

Все итоги Больших выборов - 2021, расклады, оценки экспертов и репортажи журналистов «КП» из партийных штабов и из Центризбиркома - читайте в онлайн-трансляции KP.RU.

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Смотрим - кого же мы выбрали вместе с вами.

Данные ЦИК России

Явка: 45.15% - данные на 18.00 мск

Предварительные результаты выборов в Госдуму России-2021:

после обработки 9.26% протоколов:

Единая Россия - 38.75 %

КПРФ - 25.06%

ЛДПР - 9.60%

"Справедливая Россия- за правду" - 6.64%

Яблоко - 0.83%

Новые люди - 7.88%

Партия пенсионеров - 3.12%

Коммунисты России -1.59%

Партия "Родина" - 0.67%

"Партия Роста" - 0.34%

РЭП "Зеленые" - 0.62%

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