Дмитрий Песков - о выборах в Госдуму: Для президента главное - конкурентность, открытость и честность

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песокв Фото: REUTERS

В понедельник, 20 сентября 2021, журналист KP.ru задал пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову несколько вопросов, связанных с выборами в Государственную думу. Вот этот разговор. Дословно...

- Дмитрий Сергеевич! Скажите, пожалуйста, президент так же, как и большинство россиян, наблюдал за голосованием по ТВ? Или у него были другие источники? Была ли связь с Эллой Памфиловой? И как Владимир Владимирович оценивает итоги голосования? Может, что-то его удивило, например, неожиданная, может, невероятная победа коммунистов из компартии России?

- Для президента, безусловно, главным было и остается – конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов. В этом плане, конечно, мы оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс.

Ну, а в остальном… Вот это, наверное, главное для главы государства.

- А что касается неожиданной, может быть, невероятной победы компартии России?

- Ну, действительно, компартия улучшила свои результаты. Есть и новая партия, которая так же выступила весьма и весьма позитивно.

Ну, выборы – поэтому они и выборы, собственно, избиратели высказывают свои предпочтения.

Но мы видим, все-таки, что главное предпочтение избирателей – это «Единая Россия», правящая партия. Ну, вот и в этом плане это (победа партии. - А.Г.) лишний раз показывает конкурентность состоявшихся выборов.

- Спасибо.

- Пожалуйста.

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