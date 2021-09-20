От убийцы из Перми должен остаться «никто», похороненный на свалке

20 сентября студент Пермского университета открыл стрельбу. Фото: Кадр видео

Новости — это профессия. Помните такое? У меня сегодня складывается ощущение, что медиа занимаются люди бесконечно далекие не только от профессии, но и от нормальной человеческой этики.

По сети разлетаются цитаты из «манифеста» очередного убийцы. Телеграм-каналы торопятся выложить его фотографии. Видео с камер наблюдения каким-то образом оказывается не в руках следователей, а публикуется в соцсетях, словно рекламные трейлеры кинобоевика.

Алё! Это не кино!..

Люди без имен и без совести торопятся «хапнуть немного трафика», «набрать подписоты». Ничего личного. Просто бизнес. Точнее, нет, даже не бизнес. Какой там бизнес у редактора на удаленке? Обычная работа.

И у его нанимателей тоже просто работа. Вчера были выборы, сегодня — стрельба. Какая разница?..

Для особо тупых, вероятно, нужно объяснить.

Эта мразь в Перми, так же как другая мразь — в Казани, вскормлены жаждой публичности. Они убивали людей исключительно ради своего больного тщеславия. Самое простое, что могут (и должны вообще-то) сделать журналисты — не дать им это тщеславие удовлетворить.

Ни манифестов, ни биографий, ни фотографий, ни, по-хорошему, даже имен не должно быть в информационном пространстве. В информационных лентах должен остаться просто «ноунейм», убитый при задержании и тайно похороненный на городской свалке.

Это стократ более действенное лекарство, по сравнению с любым ужесточением продажи оружия, которые все равно не работают.

То, что произошло утром в Перми — это, к сожалению, не разовый эксцесс. Разовым он был в Керчи в 2018 году.

Стрельба в Пермском университете — это уже примета начинающейся эпидемии, с которой бороться нужно так же как боролись ковидом — жестким информационным локдауном.

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