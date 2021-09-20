Поедатель змей и жилетка с карманами: Кто попал в новый состав Государственной Думы 2021

Идет подсчет голосов, отданных новым депутатам в Госдуму России. Фото: REUTERS

МИЛЛИАРДЕР - ТРЕЗВЕННИК

Партией-сюрпризом, недавно возникшей и сразу преодолевшей на выборах 5-процентный барьер для попадания в Госдуму стали «Новые люди». А что это за люди?

Алексей НЕЧАЕВ — лидер партии.

Известно, что он второй по доходам кандидат в Думу – в 2020 году заработал 4,4 млрд. рублей. По бумагам у Нечаева нет ни жилья, ни машин, ни земли. Зато он президент косметической компании Faberlic, и этого достаточно, чтобы и жить безбедно, и партию создать.

Еще Алексей признался спецкору КП, что он не пьет алкоголь последние 10 лет. Его семья тоже. Почему – мы не знаем, но и однопартийцы, на всякий случай, сохраняют амплуа трезвенников.

Сардана АВКСЕНТЬЕВА - второе лицо выборной компании партии «Новые люди».

Управляя Якутском, стала одной из самых популярных мэров в стране — уволила сотрудника, который организовал банкет за миллион рублей, выставила на продажу элитные внедорожники администрации, расторгла договор с подрядчиком, положившим асфальт на снег, и отменила приглашение дизайнера на меховую ярмарку за 800 тысяч рублей.

ПИСАТЕЛЬ-КОМИССАР И ЖИЛЕТКА С КАРМАНАМИ

Партия «Справедливая Россия — За Правду» в Госдуме будет заседать уже в третий раз. Но новые лица есть и у нее.

Анатолий ВАССЕРМАН

Главный теле-интеллектуал страны, самый старый (как он сам признался) девственник, живой интернет-мем. Образ Вассермана у нас меньше всего вяжется с депутатской должностью. Хотя бы потому, что парламентарии обычно носят костюмы, а Анатолий привык везде появляться в своем фирменном засаленном жилете с миллионом карманов.

Впрочем, говорят, власть меняет людей. Может и Вассерман превратится в скучного бюрократа?

Захар ПРИЛЕПИН

Второе лицо в партийном списке. Путь в Думу у популярного писателя оказался долог и тернист. До 2014 года Прилепин критиковал власть на чем свет стоит. Но возвращение Крыма впечатлило литератора-патриота, бороться с властью он перестал. И даже стал комиссаром батальона ополченцев на Донбассе.

Захар сначала создал свою партию «За Правду», а потом вместе с ней просто примкнул к справороссам. Но будет ли писатель заседать в Думе — пока не до конца ясно.

ПОЕДАТЕЛЬ ЗМЕЙ И ТЕЛЕЗВЕЗДА

В «Единой России» уже заявили, что хотят обновить половину своей фракции в Думе. Но нам пока интересны двое:

Тимофей БАЖЕНОВ

Это не первый профессиональный путешественник в парламенте. Достаточно вспомнить нашего главного полярника-депутата Артура Чилингарова. Но Баженов – первый шоумен, прославившийся экспериментами по выживанию. Пожалуй, мы не знаем других депутатов, которые бы ели на камеру насекомых, живых змей, мышей и даже муравейник (который не торт, а с муравьями). И в парламенте Тимофей хочет заняться экологией.

Евгений ПОПОВ

Ведущий теле-программы «60 минут». Подозреваем, что для такого депутата с отлично подвешенным языком в Госдуме найдется особая работа. Например, его коллега — тележурналист Петр Толстой, 5 лет назад стал вице-спикером Думы и возглавил российскую делегацию в ПАСЕ. Попова тоже могут куда-нибудь выдвинуть. Вряд ли грамотного оратора просто посадят в общем зале заседаний, заставляя дисциплинированно нажимать кнопку.

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