Самые дорогие квартиры в Москве: Ипотека на 30 лет и каждый месяц плати 12 миллионов

Пентхаус в доме по адресу 1-я Тверская-Ямская, 2 отдают по цене двух-трех многоэтажек где-нибудь в Ясеневе.
«Квартира в Москве» — как много в этом словосочетании для сердца русского слилось. Это и заветная прописка, и капитал, которые год от года только растет. Корреспондент KP.ru отыскал на сайтах объявлений недвижимости самые диковинные предложение.
1051 м²
3,15 млрд рублей
Пентхаус в доме по адресу 1-я Тверская-Ямская, 2 отдают по цене двух-трех многоэтажек где-нибудь в Ясеневе. Обращаем внимание, что это апартаменты. Если захотите купить, чтобы получить московскую прописку или отдать ребенка в школу в центре города — ничего не выйдет. Апартаменты формально числятся нежилой недвижимостью. У пентхауса свой вход и отдельный лифт. Квартира расположена в доме по соседству с новым отелем. Ее владельцам будут доступны все услуги пятизвездника. Апартаменты сдаются с отделкой, кухонной мебелью и ванной комнатой.
Фото: etagi
9,5 м²
3,7 млн рублей
Дом 1976 года постройки неподалеку от м. «Селигерская» выкупил застройщик, разбил жилье на мелкие лоты, сделал ремонт и продает с припиской «квартиры для бережливых». Размер кухни-гостиной сопоставим с купе поезда. Судя по фото, владелец недвижимости как раз пытался воссоздать его атмосферу. Можно выкинуть стол и поставить вторую койку, но тогда есть придется в кровати.
Фото: ЦИАН
2186 м²
2,6 млрд рублей
Самая большая квартира в Москве продается на 95-м этаже «Башни Федерация» в Москва-Сити. В ней три этажа, которые укрывает стеклянный купол высотой 12 метров. Есть персональный лифт, что по словам продавца, гарантирует приватность владельцу. Этот объект не могут продать с 2017 года. Он до сих пор принадлежит застройщику — раньше тут был один из его офисов. Если у вас доход от 20 млн рублей в месяц, то банки не прочь выдать ипотеку на этот объект на 30 лет при ежемесячном платеже 12 млн.
Фото: avito.ru
60 м²
27 млн рублей
Сейчас объявление с продажи снято, вероятно, хозяин нашел покупателей. Или передумал и решил сам остаться жить в столь смелых интерьерах на Смоленско-Сенной площади. В описании было сказано, что это «эксклюзивный архитектурный проект с необычным дизайнерским решением». Не хватает только порхающих фей и единорогов. Наверное, они появляются, стоит только пожить пару дней.
Фото: avito.ru
12,1 м²
2,55 млн рублей
На сегодня это самый бюджетный способ получить московскую прописку, не прибегая к махинациям и амурным аферам. Площадь пола в студии, которая по документам идет не как апартаменты, а как квартира — всего восемь метров. Еще четыре метра добавляет антресоль — там можно поставить кровать. При этом продавец гордо указывает, что на антресоли можно стоять в полный рост! Дом новый, стоит у аэропорта «Остафьево» (Новая Москва). Отделка черновая — то есть ничего кроме электрощитка нет.
Фото: ЦИАН
600 м²
99,9 млн рублей
Квартиры в Сокольниках — товар редкий. Местные жители не склонны переезжать, так как фанатично преданы району. Однако этот объект в пятиэтажке у парка не могут продать больше года.
Фото: ЦИАН
Хозяин выкупил последний этаж и каким-то образом завладел общедомовой крышей, где разбил зимний сад. Однако уверяет, что планировка узаконена. Так что если мечтали быть единоличным владельцем целого этажа в хрущевке, то присмотритесь.
Фото: ЦИАН
88,3 м²
76 млн рублей
В этом доме (Трехпрудный переулок, 11/13, стр. 2) жила Людмила Гурченко со своим супругом Сергеем Сениным. Сейчас живут актриса Татьяна Догилева и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. По слухам, апартаменты здесь у одной из дочерей Никиты Михалкова. В советское время тут была квартира у литератора Лазаря Лагина, который написал повесть про Старика-Хоттабыча. В свой дом он поселил главного героя Вольку. Сама квартира - классическая «трешка» в историческом доме с дизайнерским ремонтом и мебелью.
Фото: Яндекс Недвижимость
29,4 м²
45 тыс. рублей в месяц
Хозяин искреннее не видит в своей квартирке ничего странного и величает стиль патетично — «лофт». Как известно, лофт — это про минимализм и нотки промышленных интерьеров в жилом пространстве. Здесь же владелец выкрасил стены в ярко-желтый, а полы и потолок покрыл черным лаком.
Фото: Яндекс Недвижимость
Стены увешаны ржавыми подковами, а с потолка свисает гигантский крюк. Не хватает инструмента для таврения, который раскаляют на огне, чтобы клеймить скот. Наверное, поэтому квартира уже пару месяцев безуспешно болтается на сайтах недвижимости.
295 м²
382 млн рублей
В доме по адресу переулок Чернышевского, 6 стр. 1 снимали мини-сериал «Подросток» (1983, реж. Евгений Ташков). В основу картины положен одноименный роман Достоевского. А сам писатель родился и жил в соседнем районе Марьина Роща. Аналогично этому особняку выглядели другие жилые дома видных людей Москвы в конце XIX века. Его построил для себя коллежский советник Москатиньев. Судя по званию — высокопоставленный чиновник тех лет, однако больше фактов о нем история не сохранила. Из государственной собственности в частную дом перешел в 1999 году. Кто владеет объектом, риэлторы отказались уточнять. Продать не могут уже шесть лет. Дом имеет статус памятника. Его нельзя снести, сделать пристройки. Фасад надо поддерживать в образцовом состоянии. Все реставрационные работы согласуются с Департаментом культурного наследия.
КСТАТИ
285 тыс. рублей в среднем стоит 1 м² вторичного жилья в Москве
За последний год «вторичка» подорожала на 35-40%
Самый дорогой район Арбат — 732 тыс. рублей за м²
Самые дешевый Новогиреево — 166 тыс. рублей за м²
Самыми продаваемыми объектами остаются студии и однокомнатные.
Данные агентства недвижимости «Этажи» на сентябрь 2021 года.
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