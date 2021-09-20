Самые дорогие квартиры в Москве: Ипотека на 30 лет и каждый месяц плати 12 миллионов

Пентхаус в доме по адресу 1-я Тверская-Ямская, 2 отдают по цене двух-трех многоэтажек где-нибудь в Ясеневе.

«Квартира в Москве» — как много в этом словосочетании для сердца русского слилось. Это и заветная прописка, и капитал, которые год от года только растет. Корреспондент KP.ru отыскал на сайтах объявлений недвижимости самые диковинные предложение.

Пентхаус по цене трех многоэтажек

1051 м²

3,15 млрд рублей

Пентхаус в доме по адресу 1-я Тверская-Ямская, 2 отдают по цене двух-трех многоэтажек где-нибудь в Ясеневе. Обращаем внимание, что это апартаменты. Если захотите купить, чтобы получить московскую прописку или отдать ребенка в школу в центре города — ничего не выйдет. Апартаменты формально числятся нежилой недвижимостью. У пентхауса свой вход и отдельный лифт. Квартира расположена в доме по соседству с новым отелем. Ее владельцам будут доступны все услуги пятизвездника. Апартаменты сдаются с отделкой, кухонной мебелью и ванной комнатой.

Фото: etagi

Малогабаритка

9,5 м²

3,7 млн рублей

Дом 1976 года постройки неподалеку от м. «Селигерская» выкупил застройщик, разбил жилье на мелкие лоты, сделал ремонт и продает с припиской «квартиры для бережливых». Размер кухни-гостиной сопоставим с купе поезда. Судя по фото, владелец недвижимости как раз пытался воссоздать его атмосферу. Можно выкинуть стол и поставить вторую койку, но тогда есть придется в кровати.

Фото: ЦИАН

Раздолье под облаками

2186 м²

2,6 млрд рублей

Самая большая квартира в Москве продается на 95-м этаже «Башни Федерация» в Москва-Сити. В ней три этажа, которые укрывает стеклянный купол высотой 12 метров. Есть персональный лифт, что по словам продавца, гарантирует приватность владельцу. Этот объект не могут продать с 2017 года. Он до сих пор принадлежит застройщику — раньше тут был один из его офисов. Если у вас доход от 20 млн рублей в месяц, то банки не прочь выдать ипотеку на этот объект на 30 лет при ежемесячном платеже 12 млн.

Фото: avito.ru

Чистая психоделика

60 м²

27 млн рублей

Сейчас объявление с продажи снято, вероятно, хозяин нашел покупателей. Или передумал и решил сам остаться жить в столь смелых интерьерах на Смоленско-Сенной площади. В описании было сказано, что это «эксклюзивный архитектурный проект с необычным дизайнерским решением». Не хватает только порхающих фей и единорогов. Наверное, они появляются, стоит только пожить пару дней.

Фото: avito.ru

Дешевая московская прописка

12,1 м²

2,55 млн рублей

На сегодня это самый бюджетный способ получить московскую прописку, не прибегая к махинациям и амурным аферам. Площадь пола в студии, которая по документам идет не как апартаменты, а как квартира — всего восемь метров. Еще четыре метра добавляет антресоль — там можно поставить кровать. При этом продавец гордо указывает, что на антресоли можно стоять в полный рост! Дом новый, стоит у аэропорта «Остафьево» (Новая Москва). Отделка черновая — то есть ничего кроме электрощитка нет.

Фото: ЦИАН

Гигантская хрущевка

600 м²

99,9 млн рублей

Квартиры в Сокольниках — товар редкий. Местные жители не склонны переезжать, так как фанатично преданы району. Однако этот объект в пятиэтажке у парка не могут продать больше года.

Фото: ЦИАН

Хозяин выкупил последний этаж и каким-то образом завладел общедомовой крышей, где разбил зимний сад. Однако уверяет, что планировка узаконена. Так что если мечтали быть единоличным владельцем целого этажа в хрущевке, то присмотритесь.

Фото: ЦИАН

Дом, где жил Волька

88,3 м²

76 млн рублей

В этом доме (Трехпрудный переулок, 11/13, стр. 2) жила Людмила Гурченко со своим супругом Сергеем Сениным. Сейчас живут актриса Татьяна Догилева и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. По слухам, апартаменты здесь у одной из дочерей Никиты Михалкова. В советское время тут была квартира у литератора Лазаря Лагина, который написал повесть про Старика-Хоттабыча. В свой дом он поселил главного героя Вольку. Сама квартира - классическая «трешка» в историческом доме с дизайнерским ремонтом и мебелью.

Фото: Яндекс Недвижимость

То ли пыточная, то ли конюшня

29,4 м²

45 тыс. рублей в месяц

Хозяин искреннее не видит в своей квартирке ничего странного и величает стиль патетично — «лофт». Как известно, лофт — это про минимализм и нотки промышленных интерьеров в жилом пространстве. Здесь же владелец выкрасил стены в ярко-желтый, а полы и потолок покрыл черным лаком.

Фото: Яндекс Недвижимость

Стены увешаны ржавыми подковами, а с потолка свисает гигантский крюк. Не хватает инструмента для таврения, который раскаляют на огне, чтобы клеймить скот. Наверное, поэтому квартира уже пару месяцев безуспешно болтается на сайтах недвижимости.

Особняк эпохи Достоевского

295 м²

382 млн рублей

В доме по адресу переулок Чернышевского, 6 стр. 1 снимали мини-сериал «Подросток» (1983, реж. Евгений Ташков). В основу картины положен одноименный роман Достоевского. А сам писатель родился и жил в соседнем районе Марьина Роща. Аналогично этому особняку выглядели другие жилые дома видных людей Москвы в конце XIX века. Его построил для себя коллежский советник Москатиньев. Судя по званию — высокопоставленный чиновник тех лет, однако больше фактов о нем история не сохранила. Из государственной собственности в частную дом перешел в 1999 году. Кто владеет объектом, риэлторы отказались уточнять. Продать не могут уже шесть лет. Дом имеет статус памятника. Его нельзя снести, сделать пристройки. Фасад надо поддерживать в образцовом состоянии. Все реставрационные работы согласуются с Департаментом культурного наследия.

КСТАТИ

285 тыс. рублей в среднем стоит 1 м² вторичного жилья в Москве

За последний год «вторичка» подорожала на 35-40%

Самый дорогой район Арбат — 732 тыс. рублей за м²

Самые дешевый Новогиреево — 166 тыс. рублей за м²

Самыми продаваемыми объектами остаются студии и однокомнатные.

Данные агентства недвижимости «Этажи» на сентябрь 2021 года.

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