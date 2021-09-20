Шведский священник-гей публично отказался венчать мужчин и женщин

Как пишет издание Gоteborgs-Posten, речь идет о 56-летнем Ларсе Гардфельдте из прихода Карла Йохана в Гетеборге. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что только не происходит в удивительном мире ЛГБТ, как их только не дискриминируют по всему миру! Даже в либеральной Швеции, оказывается, представителям нетрадиционалов живется так несладко, что местным священникам приходится даже дискриминировать гетерсексуалов, чтобы помочь гомомексуалам.

Как пишет издание Gоteborgs-Posten, речь идет о 56-летнем Ларсе Гардфельдте из прихода Карла Йохана в Гетеборге. Правда это не обычный священник, а весьма известный в Швеции ЛГБТ-активист. Еще до одобрения однополых браков в стране он уехал в 2006 году в Канаду, чтобы зарегистрировать там отношения со своим партнером. После этого он вернулся на родину и засыпал местные суды исками с требованиями признать законность их брака.

В результате с 2009 года лютеранская Церковь Швеции официально разрешила однополые браки. Правда, не из-за требований Гардфельдта.

- Я венчал многие пары, еще когда это было еще запрещено. Когда власти разрешили однополые браки, я был таким уставшим от долгих лет борьбы за это право, что даже не мог по-настоящему ощутить ту радость, которую должен был испытать. Только когда в 2017 году я венчал своих друзей, то действительно почувствовал облегчение. Я почувствовал: вау, это действительно возможно сегодня, - рассказал пастор.

Тем не менее не все в шведском обществе одобряют однополые браки в церкви. Сейчас священнослужители имеют так называемое право на отказ, благодаря которому отдельные священники могут не венчать пару, если они считают, что это противоречит их убеждениям. Такое «ущемление прав» так поразило Гардфельдта, что он не смог стерпеть!

В результате теперь пастор заявил, что собирается сам использовать это право на свободу совести и теперь будет венчать только однополые пары. Это он делает в знак протеста, что некоторые шведские священники до сих пор не признают однополые браки.

- Я считаю абсурдом, что Шведская церковь поддерживает священников, отказывающихся регистрировать брак между гей-парами. Я чувствую, что меня подтолкнули к этому решению (не регистрировать гетеросексуальные пары – прим. КП), потому что архиепископ и другие иерархи считают, что очень важно иметь возможность и дальше набирать больше священников, выступающих против геев, - заявил Гардфельдт. – Мы не должны подавать новым священниками идею, что геи являются неполноценными людьми. Я не признаю отношения между мужчинами и женщинами. Я говорю нет гетеросексуальным парам.

В приходах лютеранской Шведской церкви заключались однополые браки и до официального одобрения, однако в настоящее время в документах вместо мужа и жены участники данного действа называются «законные супруги». Таким образом, вкупе с предусмотренными законом мерами, гомосексуальные пары юридически имеют те же права, что и гетеросексуальные.

Сам демарш священника связан с тем, что 19 сентября в Шведской церкви прошли выборы в руководящие органы, которые и будут определять стратегию развития религиозной организации в ближайшие годы. В преддверии голосования в стране разгорелись споры о том, должны ли отдельные священники, иметь возможность отказывать гомосексуалистам в браке.