«Тётенька с башкирского базара»: Воля пошутил над склонностью своей жены Ляйсан Утяшевой к полноте

Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Павел Воля во время кулинарного шоу своей жены Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» пошутил над склонностью супруги к полноте. В гостях у пары был рэпер Джиган, и Ляйсан спросила у него: как ей откормить мужа, которого за худобу друзья прозвали «дрыщом». В ответ музыкант заметил, что Воля вряд ли поправится, поскольку у него хороший метаболизм. Но все же посоветовал 42-летнему резиденту Comedy Club налегать на макароны, гречку, хлеб и добавлять в каждое блюдо мясо.

- Это все, что я не люблю. Я жру шесть раз в день и встаю ночью подожрать пару раз: в два и шесть утра, - откровенно признался Воля.

В гостях у пары был рэпер Джиган, и Ляйсан спросила у него: как ей откормить мужа. Фото: кадр видео.

А вот его жене Ляйсан Утяшевой постоянно приходится себя ограничивать. Из-за особенностей организма спортсменка очень склонна к полноте.

- Когда она поправляется, то становится очень смешная. Ты в глазок дверной смотришь и ничего, кроме лица, не видишь, - пошутил Воля.

Ляйсан не стала обижаться на мужа. Она и сама признает, что как только перестает следить за рационом, тут же набирает лишние килограммы.

- Мне нельзя, я сразу превращусь в очень толстую большую тетеньку с башкирского базара, - пошутила Утяшева.

Ранее гимнастка рассказывала, что как-то поправилась на 39 килограммов. Это случилось после того, как Утяшевой пришлось уйти из спорта из-за травмы. Ирина Винер готовила ее к победе на Олимпиаде – по мнению прославленного тренера, у юной гимнастки были все данные, чтобы завоевать олимпийское золото. Но из-за серьезной травмы Утяшева не смогла стать олимпийской чемпионкой, она завоевала только звание чемпионки мира. Ляйсан ушла из спорта и впала в депрессию.

- Когда я ушла из гимнастики, мне было лет 19-20. Я лежала дома на диване, жалела себя, ела все подряд и смотрела фильмы – что же я там в жизни пропустила? – рассказывала Утяшева в одном из интервью. - В итоге, когда мне позвонила Ирина Александровна Винер и сказала: «Мась, здесь чемпионов чествовать будут, ты давай, приходи», я ответила: «Ирина Александровна, вам лучше это не видеть. Я разъелась так, что в мамины штаны не влажу». А мамины штаны – это размер L. 39 килограммов лишнего веса! Ирина Александровна говорит: «Так, завтра – ко мне!». Когда она меня увидела, то сказала: «Ты что с собой сделала? Тебе нельзя быть толстой! У тебя сразу морда становится как сковородка!».

Сам Павел ест шесть раз в день и не поправляется. Фото: Инстаграм.

По словам Утяшевой, так же строго Ирина Винер относится и к себе – супруга миллиардера Алишера Усманова до сих пор держит в себя в жесткой форме.

- Она всегда смотрит в зеркало и задает себе вопросы. Ее не интересует вот это «Ой, Ириночка Александрова, вы отлично выглядите, можно и так», Она всегда говорит: «Если я вижу в зеркале, что у меня харя, значит, мне нужно худеть». И она уважает тех, кто открыто говорит о себе, - рассказывала Ляйсан. - И мне она тоже говорила: «Вот ты свое отражение в зеркале любишь? У тебя есть к себе вопросы? Иди и занимайся собой!».