В нескольких странах мира врачи зафиксировали аномальное по времени распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ) среди детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нескольких странах мира врачи зафиксировали аномальное по времени распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ) среди детей, сообщает BBC. Обычно этот возбудитель вызывает сезонные простуды и набирает силу осенью-зимой и в начале весны. Однако в этом году медики США, Великобритании, Японии и Швейцарии заметили рост заболеваемости, вызванной РСВ, в летние месяцы. Глава инфекционного отделения детской больницы медицинского центра Маймонида в Нью-Йорке Рабиа Ага высказал предположение, что такой «внештатный» всплеск может быть связан с пандемией COVID-19.

Благодаря тому, что в прошлом году люди соблюдали карантинные меры, сократили общение друг с другом, носили маски и т.п., с одной стороны, удавалось сдерживать распространение как коронавируса, так и других респираторных инфекций (то есть передающихся воздушно-капельным путем). С другой же стороны, иммунитет меньше и реже сталкивался с возбудителями простуд, а потому успел «подзабыть» их. И сейчас, когда ограничения снимаются, ОРВИ поднимают голову и будут настигать нас чаще, отметил врач.

Как обстоит ситуация с заражением РС-вирусом в России, насколько опасен этот возбудитель для детей и взрослых и как проявляется заболевание? Об этом мы спросили инфекциониста, врача-педиатра, кандидата медицинских наук, главврача медицинского центра «Лидер медицина» Евгения Тимакова.

ИММУНИТЕТ УШЕЛ НА КАНИКУЛЫ?

- Респираторно-синцитиальный вирус постоянно вызывает вспышки заболеваемости в осенне-зимне-весенний период, - говорит эксперт. - Сейчас у нас, как и во многих других странах, уже по полной программе идет всплеск ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекций, РС-вирус входит в их число. - Ред.). В школах и детсадах болеет по полгруппы. Типирование инфекций подтверждает наличие РС-вируса. При этом хочу напомнить, что большинство людей у нас в стране не соблюдали серьезный карантин, не сидели на самоизоляции, вовсю катались и путешествовали, вели активный образ жизни, - отмечает врач.

Сейчас подъем заболеваемости, вызванной РСВ, связан с тем, что вирусу пришло время поднять голову, поясняет доктор Тимаков. Иммунитет к этому возбудителю держится не пожизненно, обычно организм в течении нескольких лет повторно встречается с РС-вирусом, и за счет этого поддерживается напряженность иммунной защиты.

- Насколько тогда виноват коронавирус, точнее, противоэпидемические меры, которые нам пришлось из-за него применять - в том числе, ограничивать очередные встречи с прочими респираторными вирусами?

- Да, в какой-то степени SARS-CoV-2 виноват. Если человек не встречается с другими инфекциями, перестает тренироваться его врожденный иммунитет, называемый неспецифическим. То есть иммунные барьеры слизистой носа и горла снижают свою эффективность. Плюс не тренируются специальные рецепторы на клетках, которые хватают и обезвреживают вирусы. Кроме того, когда нет постоянных контактов с возбудителями инфекций, уходит в неактивное состояние система интерфероногенеза (то есть выработки иммунных белков интерферонов, которые тоже принимают активное участие в защите от болезнетворных бактерий и вирусов. - Ред.).

Все это в целом влияет на количество заболевших и тяжесть заболеваний различными ОРВИ. Но все же не может подействовать на циркуляцию вирусов в целом, сбить их с сезонного графика, считает врач-инфекционист.

НАСКОЛЬКО ОПАСЕН РС-ВИРУС

- Респираторно-синцитиальный вирус может вызывать серьезные поражения бронхо-легочной системы. В частности, он способен приводить к развитию бронхиолитов - это не просто бронхиты, а воспаление мелких бронхов. Детям может понадобиться госпитализация и лечение антибиотиками, поскольку инфекция способна давать достаточно серьезные бактериальные осложнения, - поясняет Евгений Тимаков. - В числе осложнений встречаются отиты и гаймориты.

По словам врача, в основном РС-вирус опасен для детей до 5 лет. В более старшем возрасте угрозы минимальны. Взрослые зачастую переносят инфекцию как легкую простуду.

Наиболее распространенные симптомы:

- насморк,

- головная боль,

- слабость,

- невысокий подъем температуры (в пределах 37-37,5ºС).

При более тяжелой форме, в первую очередь у детей младшего возраста, может развиваться сухой приступообразный кашель.

Заболевание может продолжаться до нескольких недель, говорит доктор Тимаков. Специфических мер профилактики не существует. Снизить риск заражения и тяжелого протекания болезни помогают закаливание, здоровое питание, качественный сон и умеренные физнагрузки.

НА ЗАМЕТКУ

По данным Роспотребнадзора в группе риска при заражении респираторно-синцитиальным вирусом находятся:

- недоношенные дети,

- пожилые люди,

- новорожденные и взрослые с заболеваниями сердца и легких, а также с иммунодефицитными состояниями.

Таким людям нужно особенно внимательно следить за симптомами. При появлении одышки, сухого кашля, подъеме температуры до 38 градусов - обязательно вызывать врача.

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