Автор «Текста» вступился за Кристину Асмус: «Ее хейтеры сидят на порносайтах - и они будут нас чему-то учить?»

Актрису затравили за излишнюю откровенность и натуралистичность постельных сцен Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Роль в фильме «Текст» стала знаковой для Кристины Асмус и даже спустя два года после премьеры все ещё откликается последствиями.

С одной стороны, актрису затравили за излишнюю откровенность и натуралистичность постельных сцен (для правдоподобности кадры были сняты на телефон и выглядели так реально, что многие сочли съемки реальной порнографией).

Досталось даже Гарику Харламову, который, мол, разрешил жене заниматься всяким непотребством. Неудивительно, что случившийся вскоре развод пары хейтеры связали именно с «Текстом», а сцены в фильме до сих пор припоминают артистке как акт грехопадения. Однако, именно после нашумевшей роли режиссёры завалили Асмус предложениями - для них она теперь настоящая героиня, готовая в кадре пойти на любые жертвы. От предложений нет отбоя: дошло до того, что Кристина почти не спит и в буквальном смысле гробит здоровье, разрываясь между проектами.

Между тем, далеко не все диванные критики за яркой картинкой уловили истинный смысл «Текста» - многие даже не знают, что фильм снят по роману популярного писателя Дмитрия Глуховского. О чем это произведение, и как долго он ждал экранизации, сайту kp.ru рассказал сам автор на вручении премии GQ «Мужчина года», где удостоился статуэтки «Писатель года».

- На самом деле, я 20 лет ждал, что экранизируют хотя бы одно мое произведение, и когда вышел «Текст», скажу честно, я был окрылён, - признался kp.ru Дмитрий Глуховский. - Я считаю, что это сделано достойно, а самое главное, позволило широко и относительно честно показать ряд проблем - милицейского беспредела, бесправия простого человека против системы и так далее, о которых у нас не принято говорить. Сила этого фильма в том, что он пытается показать нашу действительность без скидок, без «мыла» и без скругления углов. Для нашей страны тема маленького человека всегда была важна.

Дмитрий Глуховский Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

По словам писателя, Кристина Асмус совершенно не похожа на его героиню, также как и исполнитель главной роли Александр Петров. Но именно эти двое переосмыслили роли и наполнили их новым смыслом.

- Я считаю, что Кристина очень мужественная - решиться на такие сцены было непросто, - отметил Глуховский. - Не думаю, что она в целом проиграла. А травля, которой подвергли Кристину, - это типичный пример ханжества. Ведь те люди, которые упрекали ее и Гарика Харламова в куколдизме, как минимум знакомы с этим термином, а значит, сидят на порносайтах. И они почему-то должны нас учить ковыряться в носу? Почему? Я не понимаю.

К ханжам, как выяснилось, у автора «Текста» особая неприязнь.

- Я с 20 до 25 лет я жил во Франции, в Леоне, и там меня научили плохому. До сих пор не могу остановиться, - то ли в шутку, то ли всерьёз заявил «Писатель года».

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